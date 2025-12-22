Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prezintă prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă în perioada 22 decembrie – 4 ianuarie, realizată pe baza modelelor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Estimarea oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției vremii în principalele regiuni ale țării, cu accent pe temperaturile maxime și minime medii și pe perioadele cu probabilitate ridicată de precipitații. Prognoza surprinde alternanțe între episoade mai calde decât normal și intervale de răcire, specifice sfârșitului de an și începutului de ianuarie.

În primele zile va fi mai cald decât normal, cu maxime de aproximativ 5°C și minime de 1–2°C. Pe 25 decembrie se va răci cu aproximativ 6 grade. După aceea, temperaturile vor crește ușor, cu maxime între 0 și 5°C și minime între -3 și -7°C.

Sunt șanse mai mari de ploaie, lapoviță și ninsoare din noaptea de 23 spre 24 decembrie până pe 25 decembrie, apoi din nou după 30 decembrie.

Până în jurul datei de 24 decembrie, temperaturile maxime vor fi între 4 și 6°C, iar minimele între 1 și 2°C. După aceea, vremea se va răci cu 4–5 grade. După 26 decembrie, maximele vor fi între 1 și 5°C, iar minimele între -2 și -7°C.

Pe 24 și 25 decembrie sunt așteptate precipitații: la început ploaie, apoi mai ales lapoviță și ninsoare. După 1 ianuarie pot apărea din nou precipitații. În restul perioadei, vor fi doar trecătoare și pe zone mici.

Până pe 24 decembrie, vremea se va încălzi. Temperaturile maxime vor crește de la 5°C la 8–9°C, iar minimele de la 2°C la 4°C. În jurul datei de 25 decembrie se va răci brusc, cu 6–7 grade. După aceea, maximele vor fi între 2 și 6°C, iar minimele între -4 și 0°C.

Precipitațiile sunt mai probabile în nopțile de 23–24 și 24–25 decembrie: la început ploaie, apoi lapoviță și posibil ninsoare. După 1 ianuarie pot apărea din nou precipitații mixte.

Temperaturile vor scădea până pe 24 decembrie, de la aproximativ 6°C la 2–3°C, valori normale pentru această perioadă. Apoi se va răci treptat, iar spre final maximele vor ajunge la -2–0°C, iar minimele la -9 până la -7°C.

Precipitațiile, mai ales lapoviță și ninsoare, sunt mai probabile în jurul datei de 24 decembrie, iar după 30 decembrie vor fi slabe și trecătoare.

Vremea se va răci treptat până în jurul datei de 25 decembrie. Atunci, temperaturile maxime vor fi între -3 și -5°C, iar minimele între -7 și -9°C. Spre finalul perioadei, maximele vor ajunge în jur de 0°C, iar minimele vor fi între -7 și -5°C.

Șansele de precipitații sunt mai mari pe 23 și 24 decembrie: la început va ploua, apoi va ninge. După 1 ianuarie sunt posibile din nou ninsori și lapoviță. În rest, precipitațiile vor fi slabe și rare.

Vremea se va răci treptat. În prima săptămână, maximele vor fi între 2 și 7°C, iar spre final vor scădea la -2–0°C. Temperaturile minime vor fi în general sub 0°C, iar în unele nopți pot coborî sub -5°C.

Sunt șanse mai mari de lapoviță și ninsoare în noaptea de 24 spre 25 decembrie, iar apoi din nou, pe perioade scurte, după 29 decembrie.

În Banat, în primele două zile va fi mai cald decât de obicei pentru această perioadă, cu maxime de aproximativ 8°C. Pe 24 decembrie, temperaturile vor scădea cu 3–4 grade și vor ajunge la valori normale pentru Ajunul Crăciunului.

După aceea, temperaturile maxime vor fi, în general, între 0 și 4°C. Temperaturile minime vor fi între 0 și 2°C până în dimineața de 25 decembrie, apoi vor scădea la valori cuprinse între -2 și -5°C.

Șansele de ploaie sunt mai mari pe 24 și 25 decembrie, când va ploua sau va fi lapoviță. După 29 decembrie, vor apărea din nou precipitații, inclusiv lapoviță și ninsoare.

Până pe 25 decembrie va fi mai cald decât normal. Temperaturile maxime vor fi între 5 și 8°C, iar minimele între -1 și 2°C. După această dată, vremea se va răci. La final de decembrie și început de ianuarie, maximele vor fi de 0–2°C, iar minimele de -6 până la -4°C.

Sunt șanse mai mari de ploaie în jurul datei de 24 decembrie. După 30 decembrie, pot apărea lapoviță, ninsoare și pe alocuri ploaie.

Vremea va fi rece, cu temperaturi în general sub 0°C. În unele nopți, mai ales în a doua săptămână, temperaturile maxime pot scădea sub -6°C, iar minimele sub -11°C.Vor fi lapoviță și ninsoare pe arii mai întinse pe 24 și 25 decembrie și după 1 ianuarie.

În rest, precipitațiile vor fi slabe și pe suprafețe mici.