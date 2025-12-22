Consiliul Local Oradea a adoptat, la finalul lunii noiembrie, hotărârea privind ajustarea tarifelor pentru colectarea și transportul deșeurilor. Măsura se aplică din prima zi a anului 2026 și vizează atât persoanele fizice, cât și agenții economici.

Operatorul de salubritate a precizat că modificările reflectă exclusiv indexarea cu rata inflației și nu includ alte costuri suplimentare sau schimbări de structură ale serviciului.

Pentru asociațiile de proprietari care achită un tarif lunar pe persoană, costul va fi de 24,26 lei pe persoană, TVA inclus. Creșterea este de 1,14 lei față de tariful actual. Din această sumă, 17,08 lei reprezintă colectarea și transportul deșeurilor, iar 7,18 lei acoperă compostarea, sortarea și depozitarea.

În cazul persoanelor fizice care locuiesc la case și folosesc abonamentul lunar pentru colectarea deșeurilor reciclabile din saci, tariful va ajunge la 31,88 lei pe lună, cu 1,86 lei mai mult decât în prezent.

Costurile pentru golirea pubelelor vor crește diferențiat, în funcție de tipul de deșeu și volumul recipientului. Pentru pubelele maro, destinate deșeurilor biodegradabile, creșterile sunt cuprinse între 2,25% și 4,56%.

Astfel, golirea unei pubele maro de 60 de litri va costa 8,56 lei, cea de 120 de litri 17,13 lei, iar pubela de 240 de litri va ajunge la 34,25 lei. Pentru pubelele negre, destinate deșeurilor reziduale, tariful pentru 60 de litri va fi de 5,85 lei, iar pentru 120 și 240 de litri vor fi aplicate tarife de 11,69 lei, respectiv 23,38 lei. Containerul negru de 1,1 metri cubi va costa 107,17 lei per golire.

Agenții economici vor plăti tarife mai mari pentru toate tipurile de pubele și containere. Golirea unei pubele negre de 40 de litri va costa 7,63 lei, iar cea de 240 de litri va ajunge la 61,01 lei. Containerul de 1,1 metri cubi va avea un tarif de 274,55 lei.

Pentru deșeurile biodegradabile, tarifele pornesc de la 5,81 lei pentru o pubelă de 40 de litri și ajung la 209,23 lei pentru containerul de 1,1 metri cubi. De asemenea, și golirea pubelelor destinate deșeurilor reciclabile va fi mai scumpă, cu tarife ajustate proporțional în funcție de volum.

Operatorul de salubritate a precizat că tariful final include și contribuția la economia circulară, precum și costurile de prelucrare și depozitare a deșeurilor la depozitul județean. Aceste componente sunt reglementate separat, la nivel județean, și nu sunt stabilite direct de operatorul de colectare.

Noile tarife se vor aplica tuturor utilizatorilor serviciului de salubritate din Oradea începând cu 1 ianuarie 2026.