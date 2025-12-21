Într-un nou mesaj publicat pe pagina de Facebook ”Consultanță Asociații Proprietari”, avocatul Gelu Pușcaș a venit cu o problemă pe care multe asociații de proprietari le-ar putea avea în perioada sărbătorilor de iarnă.

Există asociații de proprietari care, în preajma Crăciunului, împodobesc scara blocului. În timp ce unora acest gest li se pare frumos, alți locatari se tem de cine va plăti pentru curentul consumat de luminițele de Crăciun.

”Sunt scări de bloc unde oamenii se implică.

Unde e curat. Unde se întreține.

Unde, în prag de sărbători, cineva spune: „Hai să facem mai frumos!” Un brăduț.

Câteva luminițe.

Puțină beteală.

Simplu. Cu bun gust. Cu suflet. Și, inevitabil… apare vocea:

„Cine plătește curentul?”

„Dar luminițele lângă țeava de gaz?” În loc de „mulțumesc”, apare suspiciunea.

În loc de „ce frumos”, apare teama. Unii văd 𝐮𝐧 𝐛𝐞𝐜 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐧𝐬.

Alții văd 𝐮𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐮𝐦𝐨𝐬”, notează acesta pe Facebook.

Potrivit aceleiași pagini, costul acestor luminițe se va împărți la final și va fi plătit de fiecare proprietar în parte, așa cum prevede Legea 196/2018. Astfel, suma reflectându-se în întreținere, la avizier.

Cu toate că o ghirlandă de luminițe de Crăciun nu adaugă un cost prea mare la fiecare apartament, există proprietari care nu doresc să audă de așa ceva.

Drept urmare, asociațiile de proprietari s-au adaptat și au găsit diferite soluții pentru a nu-i supăra pe proprietarii supărați, dar și pentru a marca sentimentul sărbătorilor de iarnă.

Astfel, unii dintre ei au ales să pună în brad ghirlande cu luminițe pe baterii, pe care le schimbă o dată la 1-2 săptămâni, din bani proprii. Acestea ar funcționat 8 ore pornite și 16 ore stinse.

Alții spun că s-a votat în Adunarea Generală un program pentru aceste luminițe. De exemplu, le aprind la ora 19:00 și le țin până la 22:00.

În același timp, alții care au dorit să nu fie nimeni care comentează, au preferat să lase de-o parte luminițele cu totul și să împodobească cu ciorapi de Crăciun sau să lipsească pe geamul ușii de la intrare stickere cu tematică de Crăciun.

Marea majoritate a celor care stau la bloc sunt bucuroși de schimbarea de atmosferă din scările blocurilor înainte de sărbători, dar cei mai mulți dintre ei spun că mereu există cineva care să nu fie de acord.

”F.bine și frumos ar fi dacă am avea în fiecare scara luminițe,un brăduț,o comunitate unita! Dar nu…La noi dezbinarea e lege! Nu cumva sa facă unul ceva,ca toți au drepturi…niciodată obligații!”, spune o internaută. ”Este atât de frumos, nu înțeleg de ce unii comentează, trebuie sa întâmpinam nașterea Domnului cu bucurie, să trăim aceste clipe frumos, nu cu ură. Sărbători fericite !”, este mesajul alteia.

Un internaut a adăugat: