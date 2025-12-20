Chiriașul este, potrivit legii, persoana care beneficiază de locuință și de servicii, dar nu deține calitatea de membru în cadrul asociației de proprietari. Legea nr. 196/2018 prevede că raportul juridic al asociației este exclusiv cu proprietarul imobilului, nu cu persoana care locuiește efectiv în apartament.

„Există persoane care nu pot fi obligate legal să plătească întreținerea.

Consumă utilități.

Locuiesc în apartament.

Beneficiază de servicii.

Și totuși… legea nu permite asociației să le ceară bani. Cine sunt aceste persoane?

Chiriașii”, spune Gelu Pușcaș.

Astfel, chiriașul nu poate fi acționat în instanță de asociația de proprietari pentru recuperarea datoriilor legate de întreținere sau alte servicii comune. În practică, acest lucru înseamnă că orice notificare sau somație adresată direct chiriașului pentru plata utilităților nu are bază legală.

Avocatul Gelu Pușcaș explică:

„Legea nr. 196/2018 este foarte clară: Asociația de proprietari are raport juridic exclusiv cu PROPRIETARUL, nu cu persoana care locuiește efectiv în apartament”, confirmând astfel că responsabilitatea financiară revine strict proprietarului.

În situația în care se acumulează datorii la întreținere, proprietarul este cel care trebuie să răspundă în fața asociației. Acesta poate fi acționat în instanță pentru recuperarea sumelor restante, iar ulterior își poate exercita drepturile împotriva chiriașului, în baza contractului de închiriere.

Gelu Pușcaș atrage atenția asupra importanței clauzelor din contract:

„Un contract de închiriere prost redactat înseamnă datorii la asociație, chirie neîncasată și bani pierduți. Clauzele privind plata întreținerii sunt esențiale”, subliniind că responsabilitatea directă revine proprietarului.

Astfel, plata întreținerii nu poate fi delegată în mod legal către chiriaș, iar orice încercare de a-l soma direct pe acesta pentru sume restante este considerată nelegală și inutilă.

Pentru conducerea asociațiilor, este esențial să înțeleagă că acționarea chiriașilor pentru datorii este ineficientă și contrară legislației. În consecință, resursele de timp și bani ar trebui concentrate pe recuperarea sumelor de la proprietari, care reprezintă singura cale legală de soluționare.

Avocatul Pușcaș spune să nu irosim timp, bani și proceduri inutile, deoarece acționarea chiriașilor este ilegală și lipsită de utilitate, iar informarea corectă poate preveni pierderea proceselor, având un impact practic important pentru toate părțile implicate.

„Nu irosiți timp, bani și proceduri inutile. Acționarea chiriașilor este ilegală și inutilă. Informația corectă previne procesele pierdute”, subliniind impactul practic al interpretării legii pentru toate părțile implicate.

Această clarificare juridică are și un rol preventiv: prin informarea corectă a proprietarilor și a asociațiilor, se pot evita situațiile în care litigiile cu chiriașii duc la procese inutile sau pierderi financiare. În plus, distribuirea acestor informații poate ajuta la protejarea intereselor financiare ale ambelor părți și la menținerea unei bune relații între proprietari și chiriași.