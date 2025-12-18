Facturile la energie vor crește din nou de la 1 ianuarie 2026, după ce anul acesta s-au dublat sau chiar triplat. Problemele nu se opresc aici, pentru că, după curentul electric, și gazele naturale se vor scumpi, mai ales din primăvară, când expiră plafonările.

Dumitru Chisăliţă, președintele Asociației Energia Inteligentă, a spus, la Antena 3 CNN, că majorarea tarifelor de distribuție și transport va face ca facturile la curent să fie cu 3% mai mari de la 1 ianuarie. El a propus mai multe soluții pentru a reduce prețul energiei electrice. Chisăliţă a explicat că problema vine din mai multe cauze: costuri mari, pierderi pe rețele, taxe mari și lipsa unor capacități de producție mai ales în orele de vârf. Potrivit lui, aceste probleme pot fi rezolvate în 3–5 ani, iar facturile ar putea scădea cu 30% față de cât sunt acum.

Specialistul a mai zis că românii pot plăti mai puțin la curent dacă aleg furnizori cu prețuri mai mici. El a explicat că de la 1 iulie consumatorii au libertatea să aleagă furnizorul cu cel mai mic preț. În prezent, există furnizori care vând curentul cu 20–30% mai ieftin decât prețul mediu, iar oamenii pot profita de aceste oferte.

„Propunerea noastră este să ne orientăm către cauze concrete: costuri mari, pierderi care sunt pe reţele, aspecte legate de fiscalitatea mare, lipsa unor capacităţi importate de producţie mai ales la orele de vârf. Toate aceste aspecte pot fi rezolvate în 3-5 ani şi să aducă o reducere a facturilor cu 30% faţă de costurile din prezent. Noi, ca şi consumatori, pe energie electrică avem un avantaj foarte mare, care nu exista înainte de 1 iulie: de a ne orienta către furnizori care vin cu preţuri mai mici. Există acum furnizori care au preţuri cu 20-30% mai mici decât preţul mediu cu care se vinde energia electrică în acest moment. Putem să ne orientăm către aceşti furnizori, să beneficiem de acele preţuri mici”, a zis Chisăliță.

Aproximativ un sfert din creșterea medie a tarifelor cumulate la energia electrică provine din taxa pe stâlp, pe care operatorii economici trebuie să o plătească conform legii, potrivit datelor oficiale. Tarifele de distribuție, transport și sistem, aprobate de ANRE, vor crește de la 1 ianuarie, în medie cu peste 4%. Această majorare se adaugă la prețul energiei și variază în funcție de zona de distribuție.

Creșterea diferă în funcție de tipul tarifelor: de exemplu, tariful de distribuție va crește în medie cu peste 2,6%. Specialiștii ANRE au explicat că aproximativ 25% din această creștere, adică un procent din totalul de 4%, reprezintă taxa pe stâlp. La nivel de sistem, suma nominală a acestei taxe este de 75 de milioane de lei și este inclusă în tarifele plătite de operatorii economici.

Piața de energie s-a redeschis complet la 1 iulie, când s-a terminat schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie. Totuși, până pe 31 martie, consumatorii cu venituri mici primesc 50 de lei pe lună pentru a-și acoperi facturile. În cazul gazelor naturale, plafonarea prețurilor este încă valabilă.

ANRE mai analizează sumele pentru decontarea diferențelor dintre prețul plafonat și cel din contract, care se ridică la aproximativ 8,3 miliarde de lei.