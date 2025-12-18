De la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut garantat în plată a fost majorat în România, ajungând la 4.050 de lei lunar, o creștere menită să susțină veniturile angajaților în contextul economic actual. Măsura se aplică la nivel național și influențează atât venitul net al salariaților, cât și costurile suportate de angajatori.

Pentru angajații plătiți cu salariul minim pe economie, fără persoane în întreținere, venitul net ajunge la aproximativ 2.574 de lei pe lună. Calculul include facilitatea fiscală prin care 300 de lei din salariul brut sunt scutiți de taxe. Raportat la un program mediu de lucru de 165,334 ore lunar, tariful orar este de 24,496 lei.

În anumite domenii, însă, nivelul salariului minim diferă. În sectorul construcțiilor, salariul minim brut rămâne stabilit la 4.582 de lei. Cu toate acestea, eliminarea unor facilități fiscale de la începutul anului a dus la scăderea venitului net al angajaților din acest domeniu, comparativ cu anul anterior, în ciuda menținerii unui brut mai ridicat.

În agricultură și industria alimentară, salariul minim a fost uniformizat cu cel general, fiind stabilit la 4.050 de lei brut. Această aliniere marchează renunțarea la regimul diferențiat aplicat în anii trecuți și aduce aceste sectoare în același cadru salarial cu restul economiei.

Coaliția de guvernare a stabilit, în urma ședinței din 17 decembrie 2025, o nouă creștere a salariului minim brut pe economie, măsură care va intra în vigoare începând cu a doua parte a anului viitor. Decizia vizează menținerea unui echilibru între protejarea veniturilor angajaților și predictibilitatea pentru mediul de afaceri.

Potrivit hotărârii adoptate de liderii coaliției, salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei pe lună, însă majorarea se va aplica de la 1 iulie 2026. Până la acel moment, respectiv în intervalul ianuarie–iunie 2026, nivelul salariului minim va rămâne neschimbat, la 4.050 de lei brut, valoare stabilită pentru anul 2025.

În anul 2025, salariul minim brut a fost stabilit la 12,82 euro pe oră, ceea ce a însemnat un venit lunar brut de aproximativ 2.222 de euro pentru angajații cu normă întreagă, care au lucrat 40 de ore pe săptămână. În același timp, plafonul lunar pentru joburile de tip „Minijob” a fost fixat la 556 de euro.

Pentru 2026, Guvernul federal a aprobat o nouă majorare, aplicată de la 1 ianuarie, când salariul minim orar a crescut la 13,90 euro brut. Astfel, salariul lunar pentru un program complet a ajuns la aproximativ 2.409 euro, iar pragul de venit pentru activitățile încadrate ca „Minijob” a fost majorat la 603 euro pe lună.

În Franța, salariul minim pe economie, cunoscut sub denumirea de SMIC, este actualizat automat la începutul fiecărui an, mecanismul fiind legat direct de evoluția inflației. Acest sistem urmărește să protejeze puterea de cumpărare a angajaților și să ofere predictibilitate pe piața muncii.

Pe parcursul anului 2025, salariul minim lunar brut a fost stabilit la puțin peste 1.800 de euro pentru un program legal de 35 de ore pe săptămână. Tariful orar a fost de aproape 12 euro brut, iar venitul net lunar rezultat s-a situat în jurul valorii de 1.426 de euro, în funcție de contribuțiile aplicabile fiecărui angajat.

Pentru anul 2026, autoritățile franceze au confirmat aplicarea unei noi revalorizări automate, determinată de creșterea prețurilor. Începând cu 1 ianuarie, salariul minim brut lunar urmează să depășească pragul de 1.823 de euro, iar remunerația orară să ajungă la puțin peste 12 euro. În aceste condiții, salariul net estimat va fi de aproximativ 1.443 de euro pe lună.

În Spania, salariul minim interprofesional a fost ajustat la începutul anului 2025 printr-un decret guvernamental, autoritățile stabilind noile valori în funcție de forma de plată a veniturilor. În același timp, pentru anul 2026, nivelul salariului minim nu a fost încă decis, discuțiile dintre Guvern, patronate și sindicate fiind în desfășurare.

Pentru anul 2025, salariul minim brut lunar a fost fixat la 1.184 de euro în cazul angajaților care primesc 14 plăți pe an, incluzând cele două prime tradiționale acordate de regulă vara și iarna. Pentru cei care sunt plătiți în 12 tranșe lunare egale, venitul brut a ajuns la aproximativ 1.381 de euro pe lună. La nivel anual, salariul minim a fost stabilit la 16.576 de euro. De asemenea, pentru lucrătorii sezonieri și pentru personalul casnic, tariful minim orar a fost de 9,33 euro.

În ceea ce privește anul 2026, până la finalul lui 2025 nu a fost adoptat un act normativ care să stabilească noul nivel al salariului minim. Patronatele au susținut o creștere moderată, de aproximativ 1,5%, care ar duce salariul la puțin peste 1.200 de euro pe lună, în varianta cu 14 plăți. În schimb, sindicatele au cerut o majorare semnificativ mai mare, de până la 7,5%, invocând necesitatea protejării puterii de cumpărare în contextul inflației.

Decizia finală privind salariul minim pentru 2026 este așteptată la începutul anului viitor și, potrivit practicii din anii anteriori, ar urma să se aplice retroactiv de la 1 ianuarie.

Danemarca rămâne una dintre puținele țări europene fără un salariu minim pe economie impus prin lege. În locul unei valori naționale obligatorii, nivelul salariilor este stabilit prin convenții colective negociate între sindicate și organizațiile patronale sau direct prin contractele individuale de muncă. Acest model, consacrat de zeci de ani, funcționează diferențiat, în funcție de sectorul de activitate, și este completat de praguri clare pentru lucrătorii străini din afara Uniunii Europene.

Pentru perioada 2025–2026, noile acorduri colective (cunoscute sub denumirea OK25) au prevăzut majorări etapizate în principalele domenii economice.

În industrie, salariul orar minim negociat a ajuns, din mai 2025, la aproximativ 139,9 coroane daneze pe oră, echivalentul a circa 18,8 euro/oră. O nouă creștere este programată din martie 2026, când tariful va urca la aproximativ 143,4 coroane pe oră, adică în jur de 19,3 euro/oră.

În comerțul cu amănuntul, majorările sunt stabilite lunar. În 2025, salariile au crescut cu aproximativ 601 coroane daneze pe lună (circa 81 de euro), iar în 2026 este prevăzută o nouă creștere de aproximativ 561 coroane lunar, adică aproape 75 de euro.

În sectorul hotelurilor și restaurantelor, acordurile colective au adus o creștere de aproximativ 3,75 coroane pe oră în 2025 (circa 0,50 euro/oră), urmată de o majorare suplimentară de 3,50 coroane pe oră în 2026, echivalentul a aproximativ 0,47 euro/oră.

Construcțiile rămân un domeniu negociat strict sindical, fără un prag general valabil. În cazul lucrătorilor detașați, salariile pot include sporuri suplimentare, care pot ajunge la aproximativ 25 de coroane pe oră peste nivelul minim negociat, adică circa 3,3 euro/oră în plus.

Pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, Danemarca impune praguri salariale clare pentru obținerea permisului de muncă. În 2025, prin așa-numita „Pay Limit Scheme”, salariul minim anual a fost stabilit la aproximativ 514.000 coroane daneze, ceea ce înseamnă în jur de 69.000 de euro pe an, respectiv aproximativ 5.750 de euro lunar.

Pentru majoritatea celorlalte tipuri de permise, începând cu 1 iulie 2025, salariul lunar necesar a fost de aproape 74.958 coroane daneze, echivalentul a aproximativ 10.000 de euro pe lună, sau trebuie să respecte nivelul standard practicat în Danemarca pentru profesia respectivă.

Pentru 2026, autoritățile daneze au avut în vedere introducerea unei noi scheme cu un prag salarial mai redus, estimat la aproximativ 300.000 de coroane pe an, adică în jur de 40.000 de euro anual, condiția principală fiind respectarea strictă a convențiilor colective.

Austria nu are un salariu minim pe economie impus prin lege la nivel național, însă piața muncii este reglementată aproape integral prin contracte colective de muncă. Aceste acorduri, negociate separat pentru fiecare sector între sindicate și angajatori, acoperă aproximativ 95% dintre salariați și stabilesc praguri minime clare, adaptate fiecărei ramuri economice.

În 2025, majoritatea contractelor colective au menținut salariile minime brute într-un interval cuprins între 1.700 și 2.000 de euro pe lună, în funcție de domeniul de activitate și de calificarea angajaților.

În industria metalurgică, salariile minime, inclusiv cele ale ucenicilor, au fost majorate cu aproximativ 2% începând cu luna noiembrie 2025. În sectorul public și la nivelul municipalităților, a fost aplicată o creștere medie de circa 3,5% de la începutul anului.

Există și domenii cu praguri minime semnificativ mai ridicate. De exemplu, în industria dulciurilor, salariul minim brut a depășit 2.250 de euro lunar, iar în sectorul băuturilor răcoritoare a ajuns la aproape 2.300 de euro. În horticultură, pragul minim a fost stabilit la aproximativ 1.860 de euro, în timp ce pentru activitățile de ajutor casnic, fără atribuții de gătit, salariul minim brut s-a situat în jurul valorii de 1.703 euro.

Pentru anul 2026, negocierile colective au continuat sau au fost deja finalizate în unele sectoare importante. În industria metalurgică este programată o nouă majorare de aproximativ 2,1% a salariilor colective, care urmează să intre în vigoare din noiembrie 2026.

În sectorul public, autoritățile și sindicatele au convenit ca salariile să fie ajustate în funcție de rata inflației, la care se va adăuga un bonus suplimentar de aproximativ 0,3%. Totodată, în anumite ramuri industriale au fost anunțate creșteri punctuale, care pot ajunge până la aproximativ 112 euro brut pe lună, aplicabile din ianuarie 2026.

Elveția nu aplică un salariu minim pe economie la nivel național, modelul fiind construit pe autonomie regională și pe contracte colective de muncă. Salariile minime sunt stabilite fie la nivel de canton, fie prin acorduri colective obligatorii pe anumite ramuri industriale, un sistem tradițional care reflectă diferențele economice dintre regiuni.

În prezent, cinci cantoane au introdus un salariu minim legal, exprimat ca tarif orar brut și ajustat periodic, de regulă în funcție de inflație.

În cantonul Geneva, cel mai ridicat nivel salarial din țară, salariul minim a fost stabilit în 2025 la aproximativ 24,5 franci elvețieni pe oră, ceea ce înseamnă în jur de 25,5 euro/oră. De la 1 ianuarie 2026, acesta a fost ușor majorat, ajungând la aproape 24,6 franci pe oră, echivalentul a circa 25,6 euro/oră.

În Neuchâtel, salariul minim s-a situat în jurul valorii de 21,3 franci pe oră în 2025, adică aproximativ 22,2 euro/oră, cu o ajustare minoră estimată pentru 2026. Cantonul Jura a avut un nivel apropiat, de aproximativ 21,4 franci pe oră (circa 22,3 euro/oră), urmând ca majorările să fie aplicate în funcție de evoluția inflației.

În Basel-Stadt, pragul minim a fost stabilit la aproximativ 22 de franci elvețieni pe oră, adică aproximativ 23 de euro/oră, iar în cantonul Ticino salariul minim a variat în funcție de sector, între 19 și 20,5 franci pe oră, ceea ce corespunde unui interval de circa 19,8 – 21,3 euro/oră.

Pentru un angajat cu normă întreagă, care lucrează între 40 și 42 de ore pe săptămână, salariul minim lunar brut în cantonul Geneva a fost estimat în 2025 între aproximativ 4.250 și 4.450 de franci elvețieni. Raportat la cursul mediu, aceasta înseamnă un venit lunar de aproximativ 4.400 – 4.630 de euro brut.

În cantoanele care nu au introdus un salariu minim legal, precum Zurich sau Berna, nivelul minim de salarizare este stabilit prin contracte colective de muncă. În domenii precum construcțiile, hotelurile sau industria alimentară, aceste acorduri prevăd praguri obligatorii aplicabile la nivel național.

Majoritatea salariilor minime cantonale sunt indexate anual cu indicele prețurilor de consum, ceea ce asigură menținerea puterii de cumpărare într-o economie cunoscută pentru costurile ridicate ale vieții.

Pentru comparație, salariul median brut în Elveția a fost estimat în 2025 la aproximativ 6.500 de franci elvețieni pe lună, echivalentul a circa 6.750 de euro. Diferența dintre salariul brut și cel net variază însă semnificativ în funcție de canton, vârstă și situația familială.

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut a fost majorat semnificativ față de anul precedent, ajungând la 1.077 de leva pe lună. Raportat la cursul fix de schimb, această sumă a echivalat cu aproximativ 551 de euro brut lunar. Pentru un program standard de lucru de opt ore pe zi, tariful orar a fost de 6,49 leva, adică în jur de 3,30 euro pe oră. După aplicarea contribuțiilor obligatorii, salariul net s-a situat la aproximativ 835 de leva, ceea ce a însemnat aproape 427 de euro.

Pentru anul 2026, autoritățile bulgare au aprobat o nouă creștere a salariului minim, aplicabilă de la începutul anului. Astfel, salariul minim brut va ajunge la 1.213 leva pe lună, echivalentul a aproximativ 620 de euro. Tariful orar va urca la 7,31 leva, adică în jur de 3,74 euro pe oră, iar venitul net estimat va fi de aproximativ 941 de leva, respectiv circa 481 de euro.

În Ungaria, salariul minim este împărțit în două categorii: salariul minim de bază pentru lucrătorii necalificați și salariul minim garantat pentru cei calificați, care dețin studii medii sau profesionale. Nivelurile salariale sunt stabilite anual prin acorduri între guvern și partenerii sociali.

Pentru anul 2025, salariul minim de bază a fost stabilit la 290.800 forinți maghiari brut pe lună, ceea ce corespunde aproximativ 710 euro, cu un salariu net de circa 193.382 HUF (aprox. 472 euro), pentru angajații fără deduceri fiscale pentru copii. Tariful orar a fost de 1.672 HUF, adică în jur de 4,10 euro pe oră. În cazul angajaților calificați, salariul minim garantat a fost de 348.800 HUF brut (aproximativ 850 euro) și 231.952 HUF net (circa 566 euro), cu un tarif orar de 2.005 HUF, adică aproximativ 4,90 euro pe oră.

Recent, pe 4 decembrie 2025, guvernul ungar și partenerii sociali au convenit noile majorări care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Astfel, salariul minim de bază va crește cu aproximativ 11%, ajungând la 322.800 HUF brut pe lună (aproximativ 790 euro) și un net estimat de 214.662 HUF (circa 525 euro). Salariul minim garantat pentru angajații calificați va fi majorat cu 7%, la 373.200 HUF brut (aproximativ 910 euro) și un net estimat de 248.178 HUF (aproximativ 605 euro).