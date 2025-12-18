Prin noile prevederi, riscul seismic al fiecărui imobil expertizat va fi înscris în cartea funciară, astfel încât această informație să fie disponibilă oricărui cumpărător sau proprietar. Autoritățile subliniază că scopul principal al măsurii este creșterea transparenței pe piața imobiliară și informarea corectă a cetățenilor.

Ministerul Dezvoltării precizează că vizibilitatea clasei de risc seismic în extrasul de carte funciară va permite cumpărătorilor să ia decizii fundamentate înainte de a achiziționa o locuință. În trecut, informațiile despre vulnerabilitatea clădirilor erau greu accesibile și incomplet documentate, ceea ce putea genera riscuri pentru proprietari și chiriași.

„Măsura asigură informarea corectă a cetățenilor înainte de achiziționarea unei locuințe și crește responsabilitatea tuturor actorilor implicați pe piața imobiliară”, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării.

În plus, introducerea acestei obligații ajută la crearea unei baze de date clare și oficiale privind clădirile cu risc seismic ridicat, ceea ce va sprijini și planificarea intervențiilor publice și private pentru consolidare.

Noile reglementări prevăd continuarea programelor de consolidare seismică a infrastructurii critice, în special a clădirilor școlare și spitalicești. Potrivit Ministerului Dezvoltării, prelungirea acestor programe va permite finalizarea lucrărilor deja începute și evaluarea clădirilor care necesită intervenții urgente.

Este vorba despre Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, Programul național pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și Programul național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ. Aceste programe urmăresc reducerea riscului seismic și asigurarea condițiilor sigure pentru desfășurarea activităților educaționale și medicale.

„Pe aceste programe sunt semnate 343 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică, în valoare de 5 miliarde de lei, dintre care 25 de obiective, în valoare de 1 miliard de lei, vizează municipiul București”, arată Ministerul Dezvoltării.

Investițiile sunt concentrate în zone cu densitate mare de populație și fond construit vechi, iar continuarea programelor naționale este considerată esențială pentru reducerea vulnerabilității în fața cutremurelor. Autoritățile au precizat că lucrările vor fi monitorizate riguros pentru a asigura respectarea standardelor tehnice și siguranța locatarilor.

Ordonanța de Urgență stabilește, de asemenea, cadrul legal prin care autoritățile administrației publice locale pot finanța lucrări de intervenție de urgență în cazul unor avarii sau accidente tehnice care afectează mai multe locuințe. Aceste lucrări sunt menite să elimine pericolele imediate și să prevină agravarea situațiilor de risc.

Sumele alocate vor fi gestionate conform deciziilor autorităților deliberative locale și vor fi folosite exclusiv pentru situații care pun în pericol siguranța oamenilor sau integritatea locuințelor. Mecanismul oferă autorităților locale flexibilitatea necesară pentru a reacționa rapid și a proteja comunitățile în caz de incidente structurale neașteptate.

Prin această prevedere, statul se implică activ în prevenirea accidentelor majore, completând astfel programele de consolidare planificate la nivel național. Experții subliniază că prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale pentru reducerea riscului seismic în zonele cu clădiri vechi și vulnerabile.