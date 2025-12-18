Casei Naționale de Asigurări de Sănătate îi vor fi alocate aproape 2 miliarde de lei. Din această sumă, 964 de milioane de lei vor fi folosite pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și pentru plata serviciilor medicale din spitale, scadente în luna decembrie. Totodată, 1 miliard de lei va fi destinat rambursării concediilor medicale, astfel încât operatorii economici care le-au achitat din fonduri proprii să primească decontarea corespunzătoare.

Ministerului Afacerilor Externe îi vor fi redistribuite 46 de milioane de lei, dintre care 26 milioane de lei pentru achitarea cotizațiilor restante ale României către organizațiile internaționale.

„Prin economiile realizate și printr-o gestionare mai riguroasă a cheltuielilor publice, Guvernul reușește să intervină în domenii prioritare, pentru stingerea unor datorii acumulate. Alocarea suplimentară către Casa Națională de Asigurări de Sănătate permite nu doar decontarea medicamentelor și a serviciilor medicale furnizate pacienților, ci și achitarea restanțelor privind concediile medicale. Astfel, companiile care au suportat din fonduri proprii plata acestor drepturi vor primi rambursările cuvenite, ceea ce contribuie la corectarea unor blocaje financiare, la susținerea mediului economic și la restabilirea unui circuit sănătos al plaților în sistemul de sanatate”,a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Aceste măsuri au fost posibile datorită evoluției favorabile a situației fiscal-bugetare din ultimele șase luni, susținută de o mai bună coordonare a fondurilor bugetare și europene, adaptarea PNRR la ritmul implementării și de măsurile guvernamentale de disciplină bugetară și creștere a veniturilor.

Relocările de fonduri nu vor afecta deficitul bugetar, fiind realizate în limitele programării aprobate și respectând ținta de 8,4% din PIB.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pe Facebook că în ședința de Guvern a fost aprobată alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului CNAS, subliniind că măsura este menită să asigure continuitatea finanțării sistemului de sănătate și să evite întârzierile pentru pacienți.

”Încrederea se construieşte prin decizii clare şi asumate. Iar astăzi, în şedinţa de Guvern, am făcut un pas necesar pentru ca sistemul de sănătate să funcţioneze fără sincope şi pentru ca pacienţii să nu fie puşi în situaţia de a aştepta. Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS). Este o măsură care asigură continuitatea finanţării în sănătate până la finalul anului”, a scris ministrul pe Facebook.

Alexandru Rogobete precizează că decizia asigură finanțarea esențială pentru decontarea medicamentelor compensate și gratuite, pentru tratamentele din programele naționale de sănătate și pentru serviciile medicale furnizate în spitale.

”CNAS funcţionează autonom, însă responsabilitatea mea este să intervin atunci când apar vulnerabilităţi care pot ajunge la pacient. Această decizie corectează un necesar care nu a fost anticipat şi previne apariţia unor blocaje cu impact direct asupra oamenilor”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Rogobete mai susține că măsura previne acumularea restanțelor, diminuează riscurile juridice cauzate de întârzierile la plată și garantează funcționarea neîntreruptă a sistemului de sănătate până la sfârșitul anului.

Ministrul Sănătății i-a mulțumit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru colaborare și implicare, subliniind că sănătatea nu poate fi amânată și că, atunci când apar riscuri reale pentru pacienți, autoritățile trebuie să intervină rapid, cu soluții concrete, punând oamenii pe primul loc.