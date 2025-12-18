Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pe Facebook că în ședința de Guvern a fost aprobată alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului CNAS, subliniind că măsura este menită să asigure continuitatea finanțării sistemului de sănătate și să evite întârzierile pentru pacienți.

”Încrederea se construieşte prin decizii clare şi asumate. Iar astăzi, în şedinţa de Guvern, am făcut un pas necesar pentru ca sistemul de sănătate să funcţioneze fără sincope şi pentru ca pacienţii să nu fie puşi în situaţia de a aştepta. Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS). Este o măsură care asigură continuitatea finanţării în sănătate până la finalul anului”, a scris ministrul pe Facebook.

Alexandru Rogobete precizează că decizia asigură finanțarea esențială pentru decontarea medicamentelor compensate și gratuite, pentru tratamentele din programele naționale de sănătate și pentru serviciile medicale furnizate în spitale.

”CNAS funcţionează autonom, însă responsabilitatea mea este să intervin atunci când apar vulnerabilităţi care pot ajunge la pacient. Această decizie corectează un necesar care nu a fost anticipat şi previne apariţia unor blocaje cu impact direct asupra oamenilor”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Rogobete mai susține că măsura previne acumularea restanțelor, diminuează riscurile juridice cauzate de întârzierile la plată și garantează funcționarea neîntreruptă a sistemului de sănătate până la sfârșitul anului.

Ministrul Sănătății i-a mulțumit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru colaborare și implicare, subliniind că sănătatea nu poate fi amânată și că, atunci când apar riscuri reale pentru pacienți, autoritățile trebuie să intervină rapid, cu soluții concrete, punând oamenii pe primul loc.