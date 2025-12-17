Medicii care răspândesc informații false în spațiul public sau online și pun în pericol sănătatea publică ar putea fi sancționați disciplinar. Măsurile pot merge de la interdicția temporară de a practica medicina până la retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România.

Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege inițiat de parlamentari USR, care a primit raport de admitere din partea Comisiei de Sănătate a Senatului. Proiectul urmează să fie supus votului senatorilor.

„Inițiativa vizează sancționarea medicilor care, prin declarații publice sau în mediul online, răspândesc informații false ori contrare dovezilor științifice recunoscute, punând astfel în pericol viața și sănătatea cetățenilor”, a transmis USR într-un comunicat de presă.

Inițiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 95/2006, prin completarea unor articole care reglementează răspunderea disciplinară a medicilor.

Astfel, articolul 450 alineatul (1) ar urma să includă explicit posibilitatea sancționării medicilor care răspândesc informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute, atunci când aceste fapte pot afecta sănătatea publică.

La articolul 455 este introdus un nou alineat care stabilește tipurile de sancțiuni aplicabile. Pentru prima abatere, medicul poate primi interdicția de a exercita profesia sau anumite activități medicale pentru o perioadă cuprinsă între o lună și un an.

În cazul unei a doua abateri, sancțiunea prevăzută este retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România, ceea ce implică imposibilitatea exercitării profesiei.

Reprezentanții USR au transmis că inițiativa are ca scop sancționarea medicilor care, prin declarații publice sau prin activitatea online, difuzează informații neconforme cu dovezile științifice recunoscute. Potrivit acestora, astfel de comportamente pot pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor.

Senatorul USR Remus Negoi a arătat că, în ultimii ani, s-a observat o creștere a cazurilor în care medici folosesc autoritatea profesională pentru a promova informații false, cu efecte negative asupra sănătății publice.

„În ultimii ani, s-a constatat o creștere alarmantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea și credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit informații false sau înșelătoare pe rețele sociale. Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătății publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum și prin diminuarea încrederii cetățenilor în actul medical și în recomandările profesioniștilor din domeniu”, a spus senatorul Remus Negoi.

Deputatul USR Adrian Wiener, medic și secretar al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, a explicat că medicii au o responsabilitate care depășește relația individuală cu pacientul.

Acesta a arătat că răspândirea de informații false de către medici poate avea consecințe serioase asupra societății și că proiectul este conceput ca o măsură de protecție a sănătății publice, nu ca o sancțiune arbitrară.

„Respectul pentru știință și adevăr salvează vieți. Medicul are o datorie nu doar față de pacientul din fața sa, ci și față de întreaga societate. Când un medic răspândește informații false, consecințele pot fi devastatoare. Acest proiect nu este o pedeapsă, ci un scut pentru sănătatea publică”, a declarat deputatul USR Adrian Wiener, medic și secretar al comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților.

Proiectul de lege apare în contextul unor evenimente recente, inclusiv o conferință desfășurată la Brașov, la începutul lunii septembrie. În cadrul acesteia, mai mulți medici au susținut existența unei pretinse creșteri a cazurilor de cancer în urma vaccinării anti-Covid.

La acel moment, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut sancționarea medicilor care aleg să răspândească informații false în spațiul public.