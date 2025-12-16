Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți seara, într-o intervenție la Digi24, că o eventuală creștere a salariului minim ar avea un impact limitat asupra cheltuielilor salariale din sectorul public, fiind mai benefică pentru lucrătorii din mediul privat.

Potrivit ministrului, salariile angajaților din sistemul bugetar și ale demnitarilor nu mai sunt legate direct de nivelul salariului minim, unele dintre acestea fiind înghețate de câțiva ani. Astfel, majorarea salariului minim ar sprijini în principal cei aproximativ 90% dintre angajați care lucrează în sectorul privat.

„Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin cu o astfel de măsură, pentru că salariile bugetarilor și ale demnitarilor nu mai sunt demult în practică în corelare cu salariul minim. Salariile demnitarilor, de exemplu, sunt înghețate la 2018-19. (…) Așadar, creșterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul și în primul rând, în 90% pentru lucrătorii din mediul privat”, a spus Manole.

Florin Manole a subliniat că scopul măsurii este ca oamenii să beneficieze de o remunerație care să le permită acoperirea cheltuielilor esențiale, de la hrană și locuință, la creșterea copiilor, într-un context în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare.

„să meargă acasă cu o remunerație decentă, care să le permită de la alimentație, la creșterea propriilor copii, chirie și orice altă cheltuială are orice om din această țară. Pe măsură ce crește inflația, și inflația va fi destul de ridicată și anul viitor, conform predicțiilor, oamenii ăștia pierd din puterea de cumpărare. A zis-o chiar premierul Bolojan”.

Ministrul a atras atenția și asupra fenomenului muncii „la gri”, menționând că există situații în care angajații sunt plătiți cu sume diferite față de cele declarate oficial. În aceste cazuri, Inspecția Muncii aplică sancțiuni, contribuind astfel la reducerea muncii nedeclarate și la trecerea către economia legală.

„În momentul în care inspecția muncii găsește așa ceva, există sancțiuni și inspecția muncii dă sancțiuni în fiecare zi, de la muncă pe platforme până la lucrătorii din Asia de Sud-Est, care sunt exploatați atunci când ei nu au contract. Ei bine, acești oameni, da, pe măsură ce crește salariul minim, scoatem un pic din economia aia la alb”, a conchis Manole.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că majorarea salariului minim ar proteja veniturile angajaților cu salarii reduse, însă ar putea genera presiuni inflaționiste și creșterea cheltuielilor salariale, inclusiv în administrația publică.