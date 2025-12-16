Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că susține indexarea alocațiilor pentru copii în conformitate cu rata inflației, începând cu anul viitor. Oficialul a subliniat că în cadrul discuțiilor din guvern și coaliție nu a existat până în prezent nicio decizie privind înghețarea alocațiilor.

„Eu nu ştiu să fi avut loc în guvern, în coaliţie, vreo discuţie şi vreo decizie în legătură cu îngheţarea alocaţiei”, a explicat Manole, într-un interviu acordat Antena 3.

Acesta a insistat că majorarea alocațiilor ar reprezenta un sprijin necesar pentru familiile afectate de creșterea prețurilor și inflație.

Florin Manole a menționat că ajustarea alocațiilor este o măsură esențială pentru protecția financiară a copiilor, mai ales în contextul în care indicatorii statistici arată niveluri ridicate ale sărăciei în rândul acestora.

Florin Manole a explicat că alocațiile reprezintă un instrument prin care statul poate sprijini direct bugetele familiilor care întâmpină dificultăți financiare. În opinia sa, indexarea alocațiilor ar putea contribui la diminuarea efectelor inflației asupra copiilor și la asigurarea unui minim necesar pentru nevoile zilnice.

„Este un subiect pe care eu îl susţin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate. Avem tot felul de creşteri de preţuri, inflaţie, asta se simte şi pentru un copil”, a subliniat ministrul.

Potrivit acestuia, sprijinul financiar pentru copii nu trebuie privit doar ca un beneficiu individual, ci ca un mecanism care contribuie la reducerea inegalităților și la creșterea calității vieții celor mai vulnerabile familii.

De asemenea, oficialul a menționat că alocațiile sunt mai mult decât o sumă de bani: reprezintă o măsură de protecție socială care poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării copiilor în medii dificile.

Ministrul Muncii a precizat că, în prezent, nu există nicio decizie formală în guvern sau în coaliție cu privire la înghețarea alocațiilor. Acest aspect ridică întrebări pentru familiile care urmăresc evoluția politicilor sociale și nivelul suportului acordat copiilor în 2026.

„Eu nu văd de ce nu am continua să sprijinim acolo”, a afirmat Florin Manole, referindu-se la importanța menținerii și ajustării alocațiilor pentru copii.

El a subliniat că susținerea financiară prin alocații trebuie să rămână o prioritate, mai ales în contextul creșterii prețurilor la bunurile de consum și serviciile esențiale.

Declarațiile ministrului vin într-un moment în care mai multe organizații sociale și experți în economie au atras atenția asupra necesității ajustării alocațiilor pentru a reflecta realitățile economice și pentru a proteja familiile cu copii de efectele inflației.

Astfel, mesajul oficial al ministrului Muncii indică faptul că majorarea alocațiilor este luată în considerare ca o măsură practică și necesară pentru sprijinirea familiilor în contextul economic actual.