Ministrul Muncii, Florin Manole, a reafirmat poziția Partidului Social Democrat privind necesitatea majorării salariului minim, subliniind că munca cinstită trebuie să ofere siguranță și stabilitate, nu grija zilei de mâine. Oficialul a arătat că este inadmisibil ca un angajat care lucrează opt ore pe zi, respectă legea și își plătește taxele să trăiască permanent la limita sărăciei.

În opinia lui Florin Manole, discuțiile din cadrul Coaliției vizează teme esențiale pentru societate: nivelul salariului minim, bugetul pentru anul viitor și modul în care este împărțită povara fiscală. El a precizat că PSD vine cu argumente clare și că, în calitate de principal partid din Coaliție, punctul său de vedere trebuie luat în considerare în deciziile finale.

Declarațiile au fost făcute într-un context politic tensionat, în ziua în care Parlamentul dezbate moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan, inițiată de grupul PACE – Întâi România și susținută de AUR.

”Tema salariului minim este cel mai bun exemplu, apoi bugetul pentru anul viitor, adică modul în care vom distribui povara fiscală sau modul în care vom susține sau nu anumite categorii sociale sau domenii, dar și economia în ansamblu. Toate acestea sunt teme în care Partidul Social Democrat are niște opinii, niște opinii argumentate, credem, și e absolut normal să se țină cont și de opinia noastră în această Coaliție, pentru că suntem cel mai mare partid din Coaliție. În funcție de măsura în care se va ține cont de opiniile noastre în Coaliție, vom lua decizia în consecință”, spune acesta.

Florin Manole a explicat că negocierile privind salariul minim sunt în plină desfășurare și că o decizie este așteptată în perioada imediat următoare. Deși patronatele au susținut menținerea nivelului actual, ministrul consideră că există loc pentru compromis, fără ca bugetul de stat să fie afectat semnificativ.

„Primul argument este că nu se poate trăi cu 2.570 lei și că e nevoie ca salarizarea oamenilor care lucrează pe salariul minim pe economie să țină cont de faptul că avem inflație, avem o putere de cumpărare scăzută și, deci, nevoia de a compensa pe cei care lucrează onest în această țară și care au acest salariu minim pe economie. Pe de altă parte, este extrem de important și să ținem cont atât de directiva europeană, cât și de legislația națională în vigoare, care au o formulă pentru calcularea salariului minim pe economie, care ține cont de niște indicatori macroeconomici. Formula aceasta a fost trimisă, cu toți indicatorii, către Ministerul Muncii de către Institutul Național de Statistică. Am făcut-o cunoscută tuturor partenerilor sociali patronate, sindicate, iar apoi am mers pe masa Guvernului cu ea”, a precizat ministrul Muncii.

Printre motivele invocate se află creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare și obligația de a respecta atât legislația națională, cât și directivele europene, care prevăd un mecanism clar de calcul al salariului minim, bazat pe indicatori economici. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică au fost deja puse pe masa dialogului social.

„oameni care lucrează 8 ore pe zi legal, cinstit, plătesc taxe în această țară și aduc un beneficiu societății, să aibă o remunerație care să nu le ajungă de la o lună la alta. Este dincolo de argumente economice și acest argument de bun simț mi se pare extrem de important”.

Ministrul a insistat asupra dimensiunii morale a subiectului, arătând că, dincolo de cifre, este vorba despre familii reale care încearcă să supraviețuiască din venituri modeste.

„Măcar putem să contribuim un pic mai mult la un trai mai decent pentru acești oameni. Și folosesc toate aceste cuvinte așa, cu prudență, pentru că înțeleg ce spune și mediul de afaceri. Dar, în același timp, avem o situație concretă. Imaginați-vă o familie cu doi oameni, adulți, care au salariul minim pe economie. Amândoi fiecare are un salariu minim pe economie, poate au și un copil, poate au și doi. Cum să te descurci? Lucrurile astea au și o dimensiune umană, nu doar o dimensiune contabilă seacă”, continuă el.

Potrivit acestuia, fără o ajustare a salariului minim, aproximativ două milioane de români ar pierde lunar din puterea de cumpărare.

„O va face în continuare până în ultimul moment al deciziei și n-aș vrea să anticipez, cu atât mai puțin să accept cuvântul ăsta a ignora. Suntem într-o Coaliție, fiecare parte are un cuvânt de spus, nu există vreo parte să fie ignorată sau vreo parte care să aibă 100% din decizie”.

O veste importantă vizează pensionarii cu venituri reduse. Florin Manole a anunțat că, în luna decembrie, aceștia vor primi un ajutor financiar de 400 de lei, acordat odată cu pensia. Măsura se adresează unui număr de circa 2,75 milioane de persoane și face parte din pachetul de sprijin social pentru anul 2025, cu intenția de a fi continuat și în 2026.

Ministrul a explicat că acest sprijin este necesar în contextul inflației ridicate și a subliniat că banii se vor întoarce în economie prin consumul local, deoarece pensionarii cu venituri mici îi folosesc pentru cheltuieli de bază, nu pentru bunuri de lux.

„Noi credem că măcar pensionarii cu venituri mici, așa cum au fost ei ajutați în cursul acestui an cu un sprijin de 400 lei în aprilie și cu un sprijin de 400 lei în decembrie, să fie ajutați și în anul următor, pentru că trecem peste un an în curând care va avea o inflație de poate și spre 10%. Anul viitor va fi o inflație mai mică, dar tot semnificativă și atunci e nevoie să ne uităm și la puterea de cumpărare a pensionarilor, iar toate aceste perspective au și dimensiune economică, pentru că până la urmă, consumul, care în România a cam frânat, ar primi un imbold, pentru că toți acești oameni care au venituri modeste nu ar face cine știe ce cu acești bani. Ei se duc tot în consum, în consumul local. Acești oameni nu cheltuiesc acest mic plus de 400 lei pe turism extern sau pe bunuri de lux, ca să fiu exact”, a precizat demnitarul.

În ceea ce privește sectorul public, Florin Manole a confirmat că salariile bugetarilor vor rămâne înghețate anul viitor. Totodată, el a dat asigurări că viitoarea lege a salarizării va fi discutată transparent, cu implicarea sindicatelor și patronatelor.

„N-am avut încă o discuție în coaliție despre reperele principale ale viitoarei legea salarizării, dar ce pot să asigur, ca ministru al Muncii, este că sindicatele și patronatele vor fi ascultate, că dezbaterea publică va fi serioasă și nu mimată”.

PSD își propune, în același timp, să aducă în prim-plan tema investițiilor și a creșterii economice, înaintea oricăror discuții despre reduceri de cheltuieli. Ministrul a arătat că stimularea angajării, mai ales în rândul tinerilor, poate aduce beneficii directe bugetului prin creșterea numărului de contribuabili și că România ar trebui să valorifice mai bine forța de muncă autohtonă.

Florin Manole a concluzionat că dezvoltarea sănătoasă a economiei nu se poate face doar prin calcule reci, ci prin politici care respectă munca, sprijină oamenii vulnerabili și păstrează echilibrul social.