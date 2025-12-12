Dacă nu ai mai primit alocația și dorești să știi ce trebuie să faci pentru a putea primi banii din urmă, depune o cerere însoțită de copia actului de identitate și de documentele justificative, după caz, potrivit H.G. nr. 577/2008, Legea nr. 61/1993. (Plata alocației de stat pentru copii se efectuează în perioada 8-27 a fiecărei luni în curs pentru luna anterioară.)

Atenție! Vă reamintim că alocația de stat pentru copii încetează în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, copilul cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

Dosarul de alocație de stat pentru copiii născuți în străinătate trebuie să conțină:

o cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii semnată de către reprezentantul legal al copilului;

documente justificative:

copia certificatului de naștere al copilului (transcris dacă este cazul) și al actului de identitate al reprezentantului legal;

documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal;

documente justificative, care să ateste faptul că minorul a beneficiat / nu a beneficiat în spațiul UE de prestații sociale.

Dacă se dorește efectuarea plații beneficiului social într-un cont bancar se atașează un extras de cont al reprezentantului legal. Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcție de situația în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Documentele necesare pentru modificări de nume sau de adresă se rezumă doar la o cerere scrisă însoțită de copia cărții de identitate (hotărâre de divorț).

De altfel, documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal se rezumă la o cerere scrisă prin care reprezentantul legal solicită modificarea reprezentantului legal, însoțită de copii cărți de identitate părinți și copie certificat de naștere copil.

Actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială se depun la primăria de domiciliu sau secretariatul instituției de învățământ, în situația tinerilor care au împlinit 18 ani și urmează o formă de învățământ.

Pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială, reprezentantul legal trebuie să depună o cerere scrisă prin care solicită acest lucru, însoțită de copia actului de identitate și extras de cont, cont deschis pe numele lui.

Atenție! În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de reședință în aria de competență a altei agenții teritoriale, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul va comunica în scris agenției teritoriale care a efectuat plata, până la momentul intervenirii schimbării, în termen de 15 zile de la apariția acesteia.

Acesta trebuie să depună o cerere scrisă de solicitare a transferului dosarului în alt județ, însoțită de copia actului de identitate în care este menționată adresa din alt județ și copii ale certificatelor de naștere ale copiilor. În consecință, drepturile vor fi încetate și se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentației privind plata la agenția menționată, prin poșta militară.