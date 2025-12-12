Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a participat astăzi, 12 decembrie 2025, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). Demnitarul a susținut un set de poziții axate pe modernizarea arhitecturii economice și financiare a Uniunii Europene, cu accent pe eficiență, transparență și reducerea poverii administrative.

Potrivit Ministerului Finanțelor, Alexandru Nazare a pledat pentru accelerarea reformei vamale europene, integrarea piețelor de capital, consolidarea supravegherii financiare și pentru o evaluare mai echilibrată a impactului legislației UE asupra economiilor naționale.

Un punct central al discuțiilor de la ECOFIN a fost reforma Codului Vamal al Uniunii Europene și viitoarea Autoritate Vamală Europeană (EUCA). România a susținut întărirea guvernanței noii autorități și accelerarea operaționalizării EU Customs Data Hub, platforma digitală care va centraliza și monitoriza în timp real fluxurile comerciale din întreaga Uniune.

Ministerul Finanțelor a arătat că aceste măsuri sunt esențiale pentru creșterea capacității de control și supraveghere vamală, pentru combaterea mai eficientă a fraudei și pentru facilitarea comerțului legal, dar și pentru integrarea rapidă a României în viitoarea arhitectură digitală a vamalelor europene.

În acest context, Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, a depus oficial candidatura României pentru găzduirea sediului EUCA. Potrivit autorităților, această structură va avea un rol strategic, urmând să devină un centru de comandă al activităților vamale la nivel comunitar.

Tot în domeniul vamal, România a susținut soluțiile tranzitorii pentru eliminarea pragului de minimis de 150 de euro, în condițiile în care importurile masive de colete cu valoare redusă au generat dezechilibre semnificative. Miniștrii de Finanțe au convenit introducerea unei taxe vamale de 3 euro per produs pentru coletele sub acest prag, măsură care va intra în vigoare la 1 iulie 2026.

Pe agenda ECOFIN s-a aflat și pachetul Comisiei Europene privind integrarea și supravegherea piețelor de capital, care urmărește armonizarea regulilor, întărirea supravegherii și facilitarea accesului companiilor la finanțare.

Alexandru Nazare a subliniat că România sprijină acest demers și consideră esențială tratarea lui cu prioritate, pentru a reduce fragmentarea piețelor și a stimula investițiile.

Ministrul a arătat că succesul acestui pachet depinde de simplificarea reglementărilor și de evitarea întârzierilor generate de analize excesiv de detaliate, obiectivul fiind crearea unui cadru clar și ușor de aplicat, capabil să sprijine apariția unor noi companii de talie mare, inclusiv în Europa de Est și în România.

„România sprijină pe deplin acest pachet, care reprezintă un pas esențial pentru consolidarea piețelor de capital europene și pentru stimularea investițiilor. Este important să avansăm rapid și să evitǎm întârzierile generate de analize excesiv de detaliate. Cheia succesului acestui demers este simplificarea. Avem nevoie de reguli clare, eficiente și ușor de aplicat, care să sprijine dezvoltarea piețelor de capital. Obiectivul trebuie să fie stimularea investițiilor, astfel încât, în viitorul apropiat, să creǎm condițiile dezvoltării unor noi unicorni, inclusiv din zona Europei de Est și România”, a transmis Alexandru Nazare.

În cadrul dezbaterilor privind impactul cumulativ al legislației europene, România a atras atenția asupra riscului ca povara administrativă excesivă să afecteze competitivitatea economiilor naționale, în special a IMM-urilor.

Alexandru Nazare a susținut necesitatea unei metodologii comune la nivelul UE pentru evaluarea costurilor și beneficiilor, dar și a unor analize diferențiate, adaptate specificului fiecărui stat membru, având în vedere că aceleași norme pot produce efecte economice diferite.

„Subliniem necesitatea unei metodologii comune la nivelul UE pentru evaluarea costurilor și beneficiilor, dar și importanța analizelor diferențiate, adaptate profilului fiecărui stat membru, având în vedere că aceleași norme produc efecte economice distincte. Există riscul ca povara administrativă excesivă să afecteze competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor”, a punctat ministrul român de Finanțe.

Agenda reuniunii ECOFIN a mai inclus teme precum impactul economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, simplificarea reglementărilor financiare, raportul Curții Europene de Conturi privind implementarea bugetului UE pentru anul financiar 2024, pachetul privind euro digital și Semestrul European.