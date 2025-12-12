Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, în contextul pregătirilor pentru reuniunea ECOFIN, care reunește miniștrii de finanțe din statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit ministrului român, discuția a avut un caracter informal, dar a fost importantă pentru clarificarea priorităților economice europene și pentru prezentarea evoluțiilor recente din România.

Alexandru Nazare a precizat că a fost vorba de „un dialog informal, dar extrem de oportun, în care a trecut în revistă priorităţile economice europene şi evoluţiile recente din România”.

În cadrul întâlnirii, ministrul Finanțelor a discutat cu oficialul european despre situația execuției bugetare la final de an, dar și despre măsurile de relansare economică deja implementate de autoritățile române.

„Am discutat despre evoluţia execuţiei bugetare la final de an, despre mǎsurile de relansare economicǎ deja adoptate de România, precum şi despre calendarul estimat pentru aprobarea bugetului. I-am reafirmat Comisarului Dombrovskis angajamentul României de a rămâne un partener predictibil şi responsabil, dedicat consolidării disciplinei bugetare şi cooperării europene”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că măsurile adoptate de Guvern în plan economic încep să producă efecte, iar menținerea unui dialog constant cu Comisia Europeană este esențială pentru continuarea acestui proces.

Potrivit acestuia, „măsurile adoptate încep să genereze rezultate vizibile, iar dialogul direct şi constant cu Comisia Europeană este esenţial pentru menţinerea acestui ritm”.

Alexandru Nazare a mai precizat că vineri a început o nouă reuniune ECOFIN la Bruxelles, unde România își va prezenta pozițiile și interesele strategice la nivel european.

„Azi a început o nouă reuniune ECOFIN la Bruxelles, unde voi relua priorităţile şi interesele strategice ale României la nivel european”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Reuniunile ECOFIN reprezintă principalul cadru de coordonare a politicilor fiscale și bugetare în Uniunea Europeană, având un rol-cheie în stabilitatea economică a statelor membre.