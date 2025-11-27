În debutul conferinței, ministrul Finanțelor a anunțat că analiza Comisiei Europene din cadrul semestrului european confirmă progrese importante pentru România. Alexandru Nazare a subliniat că țara a primit o evaluare conformă, după o perioadă dificilă începută în iulie 2024, când România fusese evaluată neconform.

Potrivit ministrului, decizia recent publicată de Comisie marchează închiderea riscului de suspendare a fondurilor europene:

„Prin decizia publicată zilele trecute de Comisie, închidem ciclul prin care România putea să piardă fonduri europene, se îngheață procedura de suspendare a fondurilor. Nu o să mai avem această chestiune în 2026. Nu mai avem în negocieri la Bruxelles, în ECOFIN sau alte negocieri această chestiune de suspendare a fondurilor, foarte gravă, și premieră negativă pentru România. Procedura nu va continua nici în Parlamentul European.”

Nazare a precizat că o nouă evaluare a Comisiei este programată pentru primăvara anului viitor.

În ceea ce privește execuția bugetară pe primele zece luni, ministrul a anunțat că deficitul s-a redus semnificativ comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

„Execuția lunii octombrie arată că a scăzut deficitul față de 2024, la 5,7% în octombrie 2025 față de deficitul de 6,2% în octombrie 2024. Este un ecart de aproape 0,5% care confirmă că tendința deficitului anual este una validă și confirmă ipotezele că măsurile adoptate în această vară sunt eficiente.”

Nazare a adăugat că deficitul lunar s-a înjumătățit:

„Deficitul la lună față de 2024 este de 6,3 miliarde, când anul trecut era de 13 miliarde, la lună.”

Potrivit datelor prezentate, luna octombrie a adus un record al încasărilor din TVA:

„TVA-ul colectat pe luna octombrie este de 13,6 miliarde, cel mai mare nivel de anul acesta, cu plus față de anul trecut de 2,4 miliarde și un plus față de septembrie de 1,4 miliarde.”

Această evoluție este considerată de Ministerul Finanțelor un indicator direct al eficienței măsurilor fiscale implementate în vara acestui an.

Nazare a anunțat și reduceri consistente pe partea de cheltuieli ale aparatului public:

„Cheltuielile de personal au scăzut cu 629 milioane în tot trimestrul 3. Luna octombrie adaugă încă 562 de milioane. În trimestrul 3 și octombrie avem o economie la cheltuielile de personal de aproape 1,1 miliarde.”

Potrivit ministrului, acest ritm de reducere a cheltuielilor confirmă că ajustările bugetare adoptate de Guvern încep să producă efecte concrete.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat joi că bugetul adoptat la începutul anului a pornit de la o estimare eronată a costurilor cu dobânzile, ceea ce a necesitat corecții încă de la prima rectificare bugetară. Oficialul avertizează că România va încheia anul cu un nivel al datoriei publice apropiat de 60% din PIB, în principal din cauza angajamentelor deja asumate prin bugetul inițial.

Nazare a subliniat că problema a fost identificată încă de la preluarea mandatului:

„Cheltuielile cu dobânzile au fost sever subevaluate la momentul adoptării bugetului. Am corectat acest lucru în prima rectificare. Şi bineînţeles că se vede un ecart, dar ecartul se vede în raport cu suma de cheltuială la dobânzi care ar fi trebuit să fie adăugată pe acest capitol bugetar şi nu a fost adăugată. Am făcut acest lucru la rectificare şi bineînţeles că acolo se vede o creştere faţă de anul trecut. Am spus-o din momentul preluării acestui mandat că vom ajunge la aproape 60% datorie până la finalul anului. Acest lucru era previzibil, dat fiind toate cheltuielile care trebuiau acoperite în contextul bugetului deja aprobat.”

Consolidare bugetară dificilă în 2026: deficitul trebuie redus la aproximativ 6%

Întrebat dacă anul viitor ar putea fi vizate facilități fiscale sau introducerea unor taxe noi, ministrul a spus că situația actuală confirmă o tendință pozitivă, însă problemele de fond persistă.

Nazare a atras atenția că urmează un proces de consolidare fiscală de proporții:

„Această execuţie confirmă o tendinţă. Este foarte importantă, asta nu înseamnă că întreaga problemă fiscal-bugetară a României este rezolvată. Ne aşteaptă o consolidare foarte importantă anul viitor, o scădere a deficitului de la 8,4%, cât prognozăm că va fi la finalul acestui an, spre 6% anul viitor. E o consolidare de mare anvergură. Nu s-a întâmplat de multe ori în istoria recentă să reuşim astfel de consolidări, au fost câteva exemple.”

În acest context, ministrul a precizat că analiza bugetului pentru 2026 va fi una amplă, incluzând atât măsuri pe partea de venituri, cât și reduceri de cheltuieli: