Președintele Nicușor Dan a spus că România ar putea primi banii din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) după ce Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea pentru reforma pensiilor speciale, săptămâna viitoare. El a arătat că speră ca Uniunea Europeană (UE) să accepte și de data asta o anumită flexibilitate, așa cum s-a mai întâmplat și în alte discuții despre PNRR.

Șeful statului a menționat că salută anunțul făcut de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a spus că va da un aviz înainte de 28 noiembrie. El a precizat că rămâne de văzut ce se va întâmpla după finalizarea adunărilor generale.

„În primul rând vreau să salut, deocamdată, anunțul CSM de a da avizul înainte de 28 noiembrie. O să vedem după ce se vor finaliza aceste adunări generale ce se va întâmpla. A existat în discuțiile noaste cu UE pe PNRR un nivel de flexibilitate și eu sper să existe acest nivel de flexibilitate ți in discuția pe jalonul acesta cu pensiile speciale”, a zis Dan.

Sorin Grindeanu a vorbit, la rândul său, despre reforma pensiilor magistraților. Acesta a zis că România a pierdut timp aproape o lună și că ar fi trebuit trimis mai repede un proiect de lege, fără să se aștepte atât de mult după CSM. El a adăugat că această situație ține deja de trecut și că acum speră ca joi să se primească avizul de la CSM.

Social-democratul a explicat că, dacă avizul va fi dat, este în interesul României ca Guvernul Bolojan să se reunească imediat și să trimită proiectul de lege în Parlament, pentru a nu pierde banii din PNRR și pentru a respecta termenul limită de 28 noiembrie.

El a mai zis că încă se votează în unele Curți de Apel și că nu este bine ca România să stea „prizonieră” unei decizii care se tot amână. Grindeanu a menționat că, dacă se respectă programul stabilit și termenele pentru depunerea amendamentelor, proiectul de lege ar putea fi adoptat în timp util.