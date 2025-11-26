În cadrul celui mai nou episod al podcastului ”HAI Live, cu Turcescu”, jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic l-au avut ca invitat pe fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici.

Aceștia au discutat despre economie și politică, precizând, de asemenea, că România este o colonie.

Eugen Teodorovici a povestit că România a fost influențată puternic de ambasade străine în deciziile privind politica fiscală, menționând un exemplu concret cu Ambasada Germaniei, care a avertizat asupra efectelor negative ale Codului Fiscal propus de el.

”România este o colonie pentru că ne conduc cârpele (…) Din păcate, se ține foarte mult cont de ambasade. Foarte mult. Eu am dat exemplu cu Ambasada Germaniei la București cu Codul Fiscal. Și ambasadorul de atunci a avut și neobozarea să scrie, să pună asta în scris ce mi-a spus la Peruza în 4 iulie, la ziua Statelor Unite, când am fost invitat, el a venit la mine și mi-a spus, domnul ministru, știți, codul fiscal ăsta, dacă îl faceți, pac, România, economia o să cadă, ravagii. Și spun, domnul ambasador, stați un pic, dumneavoastră, în Convenția de la Viena, nu scrie o atribuție de acest fel, dumneavoastră că o aveți. Da? Deci eu nu vin la Berlin, mă duc la Berlin să vă spun dumneavoastră care să fie politica fiscală. La revedere! Ăsta, o ține morțiși și scrie. Scrisoarea este extrem de dură vis-a-vis de efectele pe care le poate avea ai cumnii românii dacă eu fac codul fiscal. Am dat-o și am făcut-o publică în fine și fac legătura cu Iohannis. Iohannis atunci a retimis în Parlament codul fiscal. Da? De ce? Pentru că teama era ca firmele din Germania să nu se reloce către o țară care avea un legim fiscal mai bun”, a precizat fostul ministru.

El a explicat că, în urma presiunilor externe și a temerii că firmele germane ar putea să se relocheze, președintele Iohannis a retrimis codul fiscal în Parlament.

În continuare, proiectul a fost modificat semnificativ de către parlamentari, iar Teodorovici a fost exclus din negocierile legate de forma finală a legii. El a subliniat că încercările de a menține Codul Fiscal inițial au fost ignorate în favoarea intereselor partidelor și influențelor externe.

”Mai departe, l-a retribuit în Parlament. L-au ciopărțit codul fiscal atunci, l-au făcut praf. Eu am fost dat afară din discuțiile, negocierile cu partidele, pentru că liberalilor le-am spus, ”nu fiți fraieri”. Prima delegație asta a fost. Cu liberalii, ca să refacem codul fiscal cum voia Iohannis. Și a zis, nu fiți fraieri, lăsați-l așa, că sunt măsuri liberale. Mie îmi convine politic dacă le scoateți, voi o să fiți înjurați de către economie. Eugen, așa facem. Și a rămas așa. După care s-a supărat Liviu Dragnea și a zis… Eugen Teodovici avea mandat să asculte. Și m-a scos din, să zic așa… respectivele discuții, au făcut ei praf Codul Fiscal (…)”, spune Eugen Teodorovici.

Ulterior, fostul ministru a fost întrebat de către jurnalistul Dan Andronic dacă știe câți bani a dat României Ucrainei.

Eugen Teodorovici a explicat că informațiile despre cheltuielile României legate de criza din Ucraina nu au fost comunicate public în detaliu, deși el considera că populația trebuia să fie informată despre impactul acestora asupra PIB-ului.

”Mi-aș fi dorit să știu, dar, de multe ori, Marcel Ciolacu scoate porumbeii plini de pene pe la gură și se autodetonează. A spus anul trecut ceva de 3% din PIB, dacă nu mă înșel (…) În orice caz, tot ce s-a dat trebuia să i se spună poporului. Dom’le, nu putem comunica ce anume tipuri de cheltuieli au fost, zic așa, ocazionate de această situație din Ucraina, dar overall, ca să știți și voi, x% din PIB este acolo. Da? Mai mult, e o prostie să faci chestia asta pentru că puteai să-i dai pe caiet Ucrainei. Cum am spus și eu, domnule, uite, hai să luăm, eu am dat în promul Republicii Moldova în 2015 – 150 milioane de euro. Cu costul de finanțare pe care l-a făcut România. Și am dat fără condiții și la costul nostru de finanțare”, arată acesta.

El a comparat situația cu ajutorul oferit Republicii Moldova în 2015, pe care l-a aprobat fără condiții, în ciuda criticilor venite de la Comisia Europeană și președintele Iohannis, considerând că frații noștri nu trebuie să fie supuși unor restricții dure. Teodorovici a sugerat că o abordare similară ar fi fost posibilă și pentru Ucraina, subliniind că România a contribuit financiar în cadrul familiei europene, dar că aceste sume nu se întorc sub formă de beneficii economice pentru țară.

”Și atunci mi-a sărit Comisia Europeană în cap, mi-a sărit Iohannis în cap, mi-au sărit mulți în cap. Dom’le, cum să-i dați Moldovei (n.red. Republica Moldova) fără să-i pui condiții? Comisia le punea condiții pentru banii ăștia să facă multe ca la noi, să-i facă praf. Și a spus, stați un pic, eu n-am uitat ce ne-ați făcut voi nouă. Ne-ați dat bani și ne-ați pus condiții să privatizăm, să distrugem și-așa mai departe. Nu. Sunt frații noștri. Uite așa. Cu alte cuvinte, astăzi cu Ucraina se poate face aceeași chestie. O țară, nu știu, bogată, Germania, care are un cost de finanțare foarte mic în piață. Să zică domnul Zelenski, cât vreți domnule să vă trebuie? O mie de miliarde de euro? Perfect. Am bătut palma. Ăsta e costul de finanțare. La revedere! (…) noi am contribuit la toată familia asta europană doar cu cheltuieli. Dar înapoi către noi nu se întoarce nimic. Noi am dat bani pentru Grecia când a intrat în faliment”, continuă Eugen Teodorovici.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.