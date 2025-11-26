Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege care actualizează regimul sancțiunilor internaționale, o inițiativă a Guvernului realizată în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției. Documentul, votat anterior și de Senat, urmează acum să fie trimis președintelui României pentru promulgare.

Prin acest act normativ, autoritățile române introduc în legislație prevederile unei directive europene, evitând astfel declanșarea procedurii de infringement din cauza depășirii termenului-limită stabilit pentru luna mai 2025. Legea consolidează poziția României în arhitectura de securitate europeană și alinierea la regulile comune ale Uniunii Europene.

”Ministerul Afacerilor Externe anunţă adoptarea, în Camera Deputaţilor, a proiectului de lege al Guvernului României, coiniţiat de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei, care modifică Ordonanţa de Urgenţă nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale. Actul normativ fusese anterior adoptat în Senat, pe 10 noiembrie 2025, şi după adoptarea în camera decizională urmează să meargă în promulgare la Preşedintele României”, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Conform noilor dispoziții, orice încercare de a încălca sau ocoli regimul sancțiunilor internaționale – inclusiv cele instituite împotriva Federației Ruse – va fi tratată drept infracțiune gravă și va intra sub competența DIICOT.

Totodată, actul legislativ introduce un cadru clar de colaborare între instituțiile responsabile de aplicarea sancțiunilor și stabilește răspunderi penale atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice implicate în sprijinirea entităților vizate de restricții.

Proiectul a fost adoptat cu o majoritate aproape unanimă: 277 de voturi favorabile din totalul de 289. Acest rezultat, apreciază Ministerul Afacerilor Externe, arată coerența instituțiilor statului în fața unor decizii ce privesc angajamentele internaționale ale României și necesitatea de a întări mecanismele de protecție în contextul geopolitic actual.

Prin adoptarea acestei legi, România transmite partenerilor europeni și internaționali un mesaj ferm privind respectarea regulilor, consolidarea statului de drept și asumarea responsabilităților sale în domeniul securității.