Grupul ucrainean Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina, controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov, și-a consolidat recent planurile de expansiune în Europa, obținând aprobarea Comisiei Europene pentru preluarea companiei ArcelorMittal Tubular Products Iași (AMTP Iași). Această tranzacție marchează un pas important în strategia Metinvest de a-și extinde capacitățile de producție în Uniunea Europeană, scrie profit.ro.

Compania intenționează să achiziționeze toate acțiunile AMTP Iași, specializată în producția de tuburi mici sudate din oțel carbon. Autoritatea europeană a apreciat că operațiunea nu ridică probleme de concurență, dat fiind impactul limitat asupra pieței. În paralel, Metinvest a depus ofertă și pentru combinatul Liberty Galați, fostul Sidex, aflat în dificultate financiară.

Metinvest operează deja prin firme precum Promet Steel în Bulgaria și Trametal și Ferriera Valsider în Italia, iar în colaborare cu Danieli construiește o fabrică de oțel plat cu emisii reduse în Piombino, Italia.

Paralel cu activitățile din industria oțelului, divizia de energie regenerabilă a conglomeratului ucrainean, DTEK Renewables International (DRI), continuă să dezvolte proiecte de amploare în România. Cel mai mare proiect al DRI de până acum, parcul fotovoltaic Văcărești, cu o capacitate de 126 MW, se apropie de finalizare. Odată operațional, acesta va deveni al patrulea proiect energetic al companiei în România și va contribui la evitarea a peste 48.000 de tone de emisii de CO₂ anual, suficient pentru a alimenta aproximativ 50.000 de gospodării.

Finanțarea proiectului a fost asigurată printr-un împrumut internațional sindicalizat de până la 60 de milioane de euro, structurat conform principiilor împrumuturilor verzi și Taxonomiei UE, garantând transparență și sustenabilitate. Din 2027, 50% din energia produsă va fi vândută către OMV Petrom, în cadrul celui mai mare acord de achiziție directă de energie fotovoltaică din România.

Până în prezent, DRI deține în România trei proiecte operaționale: parcurile fotovoltaice Glodeni I și II, cu o capacitate combinată de 113 MW, și parcul eolian de 60 MW de la Ruginoasa, consolidând astfel unul dintre cele mai mari portofolii de energie regenerabilă din țară. La nivel european, compania gestionează un portofoliu de 1,3 GW de proiecte în diferite stadii de dezvoltare.