Dorinel Umbrărescu și Rinat Ahmetov au transmis scrisori de intenție pentru cumpărarea combinatului siderurgic Liberty Galați, una dintre cele mai mari unități industriale din România.

Cei doi ar fi, potrivit acelorași surse, principalii candidați pentru preluarea integrală a companiei, în contextul unei viitoare licitații internaționale care ar urma să fie lansată de actualii administratori ai planului de restructurare.

Surse apropiate dosarului au explicat că prețul de vânzare al combinatului este estimat între 420 și 700 de milioane de euro, în funcție de condițiile economice și interesul investitorilor, scrie Economedia.

Guvernul ar urma să primească o modificare a planului de restructurare care ar permite vânzarea activelor principale („core business-ul”) printr-o licitație, pornind de la valoarea de piață. Dacă licitația nu s-ar finaliza, o a doua rundă ar urma să pornească de la valoarea de lichidare a activelor, adică prețul obținut în caz de faliment.

Dorinel Umbrărescu, deținător al celui mai mare grup românesc de construcții, UMB, ar fi dispus să preia Liberty Galați doar dacă statul român îi cesionează creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat.

Surse apropiate negocierilor au explicat că omul de afaceri ar fi dispus să investească doar în condițiile în care poate prelua datoriile actualului proprietar, Sanjeev Gupta, și să le transforme într-un instrument de control asupra companiei.

Persoane implicate în procesul de analiză au declarat pentru sursa citată că, în opinia lui Umbrărescu, combinatul nu mai are șanse de redresare dacă nu este sprijinit printr-un astfel de mecanism financiar. El ar considera că investițiile de amploare într-o uzină de asemenea dimensiuni nu pot fi făcute fără garanții solide privind modul de transfer al controlului și responsabilităților economice.

Sursele au precizat că omul de afaceri din Bacău a mobilizat o echipă de cinci directori specializați care au lucrat la Galați în perioada de due diligence, analizând în detaliu situația tehnică, financiară și juridică a combinatului.

În paralel, grupul Metinvest, controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, ar fi mobilizat o echipă de 18 directori pentru analiza combinatului. Metinvest este considerat cel mai mare producător de oțel din Ucraina și unul dintre giganții industriei siderurgice din Europa Centrală și de Est.

Rinat Ahmetov, fondatorul System Capital Management Group, controlează peste 500 de companii la nivel global, care angajează aproximativ 200.000 de persoane. De asemenea, el este proprietarul clubului de fotbal Șahtior Donețk și a fost, înainte de războiul din Ucraina, unul dintre cei mai influenți oligarhi din regiune.

Ahmetov a pierdut o parte semnificativă din imperiul său industrial odată cu distrugerea uzinelor Azovstal și Illich Iron & Steel Works din Mariupol, în timpul conflictului cu Rusia. Cu toate acestea, în iulie 2025, Forbes îl plasa pe locul 390 în topul mondial al miliardarilor, cu o avere estimată la 7,9 miliarde de dolari.

Pe lângă Umbrărescu și Ahmetov, alte două companii și-au exprimat interesul pentru Liberty Galați, însă nu pentru o preluare completă.

Este vorba despre un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de o firmă turcă, care ar dori să deruleze doar contracte de tip tolling — adică să proceseze materii prime fără a deține efectiv activele combinatului.

Statul român, însă, ar prefera o soluție de vânzare integrală, care să rezolve inclusiv problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat.

Remus Borza, președintele Euro Insol și administratorul planului de restructurare pentru Liberty Galați, a confirmat pentru Economedia că au loc discuții cu mai mulți investitori, inclusiv cu Dorinel Umbrărescu.

Borza a precizat că în această etapă sunt analizate mai multe opțiuni, însă negocierile cele mai avansate sunt cu firme românești, care ar putea asigura o continuitate a activității și o integrare mai rapidă în economia locală.

Borza a menționat că Umbrărescu este printre potențialii cumpărători.

„(Dorinel Umbrărescu – n.red.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a confirmat Borza.

Rinat Ahmetov nu este un necunoscut pentru piața românească. Subsidiara sa, DRI – parte a grupului DTEK – operează mai multe proiecte de energie regenerabilă în România.

La începutul anului 2025, compania a inaugurat parcul fotovoltaic Glodeni II, în județul Mureș, cu o capacitate de 60 MWp și o producție anuală estimată la peste 86 GWh.

Primul proiect, Glodeni I, are o capacitate de 53 MWp, iar 62% din energia produsă de cele două parcuri este vândută către OMV Petrom, în baza celui mai mare contract de achiziție directă de energie fotovoltaică semnat vreodată în România.

În paralel, DRI operează și parcul eolian de la Ruginoasa, județul Iași, cu o capacitate de 60 MWp — primul construit în țară după o pauză de zece ani. În decembrie 2024, compania a început lucrările la un nou proiect fotovoltaic, de 126 MWp, în localitatea Văcărești (județul Dâmbovița), care ar urma să devină operațional în primul trimestru din 2026.

În total, capacitatea operațională a companiei DRI în România a ajuns la 173 MW, consolidând poziția grupului Ahmetov ca unul dintre principalii investitori străini în tranziția energetică a țării.