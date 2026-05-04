Sfârșitul lunii aprilie ar putea aduce un nou început pentru fostul combinat siderurgic Liberty Galați, considerat una dintre marile unități industriale ale României. Administratorii concordatari Euro Insol și CITR Filiala Galați au depus la Tribunalul Galați planul de restructurare al companiei.

Principala modificare din noua strategie vizează prețul de vânzare al combinatului, care a fost ajustat în jos, în încercarea de a crește șansele de atragere a investitorilor și de relansare a activității.

„Propunem vânzarea în bloc a activelor din componenţa Combinatului Siderurgic Galaţi, prin organizarea unei licitaţii, având preţul de pornire de 444.026.436 euro exclusiv TVA (echivalentul sumei de 2.263.557.965 lei la cursul BNR din 3.04.2026), reprezentând 70% din valoarea de piaţă a activului conform raportului de evaluare”, se arată în Planul de restructurare.

Anterior, prețul de pornire stabilit a fost de 709,1 milioane de euro.

Cu doar câteva zile înainte de data de 12 martie 2026, când a fost programată prima licitație pentru vânzarea combinatului siderurgic Liberty Galați, existau semnale că tranzacția ar putea avea succes.

Șase potențiali investitori au semnat acorduri de confidențialitate pentru acces la documente și informații despre combinat. În plus, au fost vândute cinci caiete de sarcini, iar patru delegații au efectuat vizite pe platforma industrială, potrivit unor surse din conducerea Liberty Galați citate de News.ro.

Companiile care au achiziţionat caietele de sarcini sunt:

– MetInvest, grup internaţional de companii miniere şi metalurgice controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov;

– UMB Steel – controlat de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu; recent, grupul a preluat combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara.

– JSW – unul dintre liderii indieni în producţia de oţel;

– Sidenor – lider în industria siderurgică europeană în producţia de produse lungi din oţel special, furnizor de produse finisate la rece pe piaţa europeană. Compania deţine centre de producţie în Spania şi reprezentanţe comerciale în Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit.

– Jindal Steel – a treia companie ca producţie de oţel din India.

Totuși, optimismul inițial s-a estompat cu doar două zile înainte de data licitației. Conform regulamentului procedurii, până la 48 de ore înainte de închiderea înscrierilor, potențialii participanți la licitație trebuiau să depună o scrisoare de garanție de 7% din prețul de pornire, echivalentul a 49 de milioane de euro.

Niciunul dintre investitorii care achiziționaseră caietele de sarcini nu a îndeplinit această condiție, ceea ce a dus la eșuarea primei tentative de vânzare.

„Valoarea de piaţă a activului Combinatului Siderurgic a suferit modificări, ca urmare a unei revizuiri, întrucât s-au strecurat o serie de erori de prelucrare a valorilor din rapoartele de evaluare”, se arată în Planul de restructurare modificat al Liberty Galaţi, întocmit de Euro Insol şi CITR filiala Galaţi şi depus în aprilie la Tribunalul Galaţi.

Conform unui document consultat de News.ro, valoarea de piață a combinatului a fost reevaluată la 3,23 miliarde lei, în timp ce valoarea de lichidare a fost stabilită la 1,9 miliarde lei.

Anterior, cei doi indicatori erau mai ridicați, deoarece includeau active valorificate ulterior întocmirii rapoartelor — precum un bloc de locuințe — sau bunuri pentru care societatea nu deținea drept de proprietate, cum este cazul unor construcții realizate de Linde pe terenul Liberty Galați.

În ceea ce privește datoriile, Liberty Galați are în prezent obligații semnificative către Exim Banca Românească, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde lei, aferente unor credite de 292 milioane de euro contractate pentru repornirea activității.

Al doilea mare creditor este ANAF, cu creanțe de 273 milioane lei, la care se adaugă alte 417 milioane lei contestate în instanță. Totodată, Primăria Galați are de recuperat aproximativ 44 milioane lei din taxe și impozite neachitate, iar Direcția Bazinală de Ape Prut figurează cu o creanță de circa 2 milioane lei.

La acestea se adaugă peste 633 de milioane de lei datorate creditorilor chirografari — aproximativ 1.200 de companii fără garanții reale pentru sumele împrumutate.

În total, datoriile Liberty Galați se ridicau în aprilie 2026 la aproape 3,4 miliarde de lei.

O decizie privind noul plan de restructurare ar putea fi luată pe 24 iunie 2026, când este programată ședința de judecată, ceea ce ar putea împinge o eventuală licitație de vânzare către luna iulie sau ulterior.

În martie 2025, combinatul a intrat în procedura de concordat preventiv, în contextul numeroaselor solicitări de declanșare a insolvenței. Această procedură permite restructurarea datoriilor și continuarea activității în baza unui plan negociat cu creditorii și validat de instanță.