La Ministerul Transporturilor a avut loc o discuție considerată esențială pentru viitorul marilor proiecte de infrastructură. La masa negocierilor s-au aflat premierul Ilie Bolojan, ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru și antreprenorul Dorinel Umbrărescu, responsabil pentru unele dintre cele mai importante tronsoane de autostradă din România.

Alături de aceștia au participat și reprezentanții Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Compania Națională de Investiții Rutiere, instituții cheie în implementarea proiectelor.

Potrivit ministrului, discuția a fost una pragmatică, fără ocolișuri și fără promisiuni fără acoperire.

Proiectele finanțate prin PNRR au un calendar clar, iar întârzierile pot duce la pierderea fondurilor. România trebuie să finalizeze sau să atingă stadii avansate de execuție pentru a putea justifica utilizarea banilor europeni.

Radu Miruță a subliniat că obiectivul principal este evitarea pierderii acestor finanțări.

„Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine. Cu un guvern în funcţie sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcţia corectă. Nu este vorba despre funcţii. Este vorba despre România şi despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. Eu nu spun vorbe, ci fac paşi concreţi. Le mulţumesc premierului Ilie Bolojan şi ministrului Dragoş Pîslaru pentru că lucrăm împreună pentru un obiectiv clar: să nu pierdem banii din PNRR pentru autostrăzi şi căi ferate”

Deși oficialii vorbesc despre progres, realitatea din teren arată o serie de provocări:

întârzieri în execuția lucrărilor

blocaje birocratice

dificultăți în coordonarea între instituții

presiune logistică și financiară asupra constructorilor

Discuția cu antreprenorii a avut tocmai rolul de a clarifica aceste probleme și de a identifica soluții concrete.

Mesajul transmis de ministru este unul direct: perioada promisiunilor a trecut, iar accentul trebuie pus pe rezultate.

Autoritățile încearcă să impună un ritm mai alert și o disciplină mai strictă în implementarea proiectelor, în condițiile în care fiecare întârziere poate avea consecințe financiare majore.

Ministrul a transmis și un mesaj politic, sugerând că momentul actual este unul de decizie pentru direcția în care merge România.

„Despre asta este vorba, de fapt, în aceste zile: alegem vorbele goale şi combinaţiile sau munca serioasă şi responsabilitatea? Eu şi colegii mei am ales clar. Vom munci până în ultima zi de mandat astfel încât, la final, să putem spune că am lăsat România măcar puţin mai bine decât am găsit-o”

Dincolo de declarații, miza reală este capacitatea României de a gestiona proiecte complexe într-un timp limitat.

Factorii critici sunt:

colaborarea eficientă între Guvern și constructori

capacitatea administrativă de a lua decizii rapide

stabilitatea politică

gestionarea resurselor financiare și logistice

În lipsa acestor elemente, riscul de a pierde fonduri europene devine real.

Investițiile în infrastructură nu sunt doar proiecte de construcție, ci motoare de dezvoltare economică:

reduc costurile de transport

atrag investiții

conectează regiuni slab dezvoltate

stimulează comerțul și mobilitatea

În acest context, fiecare kilometru de autostradă finalizat are un impact direct asupra economiei.

România se află într-un punct de cotitură. Are acces la fonduri europene fără precedent, dar și obligația de a le utiliza eficient și rapid.

Declarațiile oficialilor arată o schimbare de ton și o presiune crescută pe rezultate. Rămâne de văzut dacă aceste semnale se vor transforma în progres real pe șantiere.