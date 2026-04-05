Miliardarii ucraineni au început să transfere componente esențiale ale industriei grele în România, într-un context în care războiul a afectat direct infrastructura industrială din Ucraina. Aceste mutări nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o strategie coordonată de conservare și relocare a capacităților de producție.

Primul pas concret a fost realizat de Rinat Ahmetov, care, prin grupul Metinvest, a preluat la finalul anului trecut fabrica ArcelorMittal Tubular Products Iași. Activele achiziționate reprezintă un element important în lanțul de producție al țevilor din oțel, esențiale pentru infrastructură și energie.

La scurt timp, în 2026, Viktor Pinchuk a intrat pe același segment prin compania Interpipe, finalizând achiziția fabricii ArcelorMittal Tubular Products Roman. Unitatea are o capacitate anuală de aproximativ 240.000 de tone, consolidând poziția capitalului ucrainean în România.

Cele două tranzacții, realizate într-un interval redus, indică o tendință clară: consolidarea prezenței ucrainene în industria siderurgică românească, în special în segmentul producției de țevi, crucial pentru reconstrucția infrastructurii.

Deciziile miliardarilor ucraineni sunt direct legate de impactul războiului asupra economiei Ucrainei, unde o parte semnificativă a industriei grele a fost afectată sau distrusă. În aceste condiții, relocarea producției a devenit o necesitate strategică.

România oferă un set de avantaje competitive care explică aceste investiții. Proximitatea geografică față de Ucraina permite menținerea lanțurilor logistice funcționale, iar accesul la Dunăre facilitează transportul materiilor prime și produselor finite la costuri reduse.

În plus, infrastructura industrială existentă în România permite reluarea rapidă a producției fără investiții inițiale majore în construcții noi. Astfel, fabricile preluate nu reprezintă doar investiții externe, ci extensii ale capacităților industriale ucrainene mutate într-un spațiu sigur.

Această repoziționare industrială indică o adaptare rapidă la condițiile de război și o pregătire anticipată pentru perioada de reconstrucție economică.

Interesul miliardarilor ucraineni nu se limitează la fabricile de dimensiuni medii, ci vizează și active industriale majore. Combinatul siderurgic de la Galați reprezintă punctul central al acestei strategii.

Scos la vânzare în 2026, combinatul are un preț de pornire estimat la aproximativ 700 de milioane de euro, într-un proces complex de restructurare. Pe lângă această sumă, viitorul investitor trebuie să aloce încă aproximativ 200 de milioane de euro pentru relansarea completă a operațiunilor.

Interesul pentru acest activ este ridicat, fiind analizat de cel puțin 13 potențiali investitori din mai multe state, inclusiv Ucraina, Turcia, India și alte țări europene. Printre aceștia se află și Rinat Ahmetov, care urmărește extinderea influenței industriale în regiune.

Deși Liberty Galați nu mai produce oțel de peste un an, atractivitatea sa rămâne ridicată datorită poziției strategice și capacității de producție. Investitorii nu vizează un activ funcțional, ci unul care poate deveni esențial în reconstrucția infrastructurii ucrainene.

În paralel, Rinat Ahmetov și-a consolidat deja prezența în România și în sectorul energetic. Prin subsidiara DTEK, DRI, acesta controlează parcurile solare Glodeni I și Glodeni II, precum și parcul eolian de 60 MWp de la Rugioasa, extinzându-și portofoliul dincolo de industria metalurgică.

Miliardarii ucraineni implicați în aceste tranzacții sunt figuri centrale ale industriei grele din Europa de Est, cu influență majoră în economie și infrastructură.

Rinat Ahmetov este cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere estimată între 7 și 8 miliarde de dolari. Imperiul său economic este construit în jurul grupului System Capital Management, cu activități în metalurgie, energie și minerit. Compania Metinvest, pe care o controlează, este unul dintre cei mai mari producători de oțel din regiune.

În paralel, Ahmetov este cunoscut și în domeniul sportului, fiind patronul clubului FC Șahtior Donețk, pe care îl susține financiar de mai multe decenii. Influența sa în industria siderurgică face ca orice investiție să fie parte a unei strategii extinse, nu o decizie punctuală.

Viktor Pinchuk este considerat al doilea cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere estimată între 2,8 și 3,3 miliarde de dolari. El este fondatorul Interpipe, companie specializată în producția de țevi din oțel și roți pentru trenuri, cu prezență globală.

Pe lângă activitatea industrială, Pinchuk deține și un important imperiu media și a fost implicat în politică, ocupând funcția de parlamentar timp de mai mulți ani. Este recunoscut pentru relațiile internaționale și implicarea în proiecte culturale și filantropice, însă baza averii sale rămâne industria metalurgică, ceea ce explică interesul pentru activele din România.