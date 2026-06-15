Finalul unei industrii simbol: ce se întâmplă cu cea mai mare fabrică de contoare din țară

Cea mai mare fabrică de contoare de energie electrică și gaze naturale din România, aflată la Timișoara, a fost scoasă la vânzare prin licitație, după intrarea în faliment a companiei AEM SA. Societatea, care și-a sistat producția încă din 2023, a ajuns în această situație după ce procedura de insolvență deschisă în 2024 a fost urmată de falimentul definitiv pronunțat în martie anul acesta.

Decizia a venit după respingerea planului de reorganizare de către creditori, în toamna anului trecut. Datele din tabelul de creanțe arată datorii totale care depășesc 404 milioane lei, dintre care cele mai mari sume sunt revendicate de ANAF, cu 155,8 milioane lei, și de Exim Banca Românească, cu 121,2 milioane lei.

Activul scos la vânzare include un pachet complex de bunuri imobile și mobile. Este vorba despre un teren intravilan de aproape 6 hectare, pe care se află construcții industriale, clădiri administrative și anexe, dar și utilaje de producție, echipamente industriale, aparate de măsură, instalații, mobilier și stocuri de materiale.

Prețul de pornire stabilit pentru licitație este de 22.676.994 euro, fără TVA. Participanții trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea de pornire, iar caietul de sarcini, obligatoriu pentru înscriere, costă 25.000 lei plus TVA. Termenul limită de înscriere este 24 iunie, iar prima ședință de licitație este programată pentru 25 iunie.

Acționarii AEM SA sunt Ionel Pepenică, cu 53,6204% din capital, Luxten Lighting Company cu 24,2941%, Tiberiu Hidi cu 15%, Cosmin Ciovică cu 5% și alți acționari minoritari care cumulează 2,09%.

În anul 2023, ultimul pentru care există date publice raportate la Ministerul Finanțelor, compania a înregistrat pierderi de aproape 58 milioane lei, la venituri totale de 57,5 milioane lei, având un efectiv mediu de 535 de angajați.

În contrast, anul 2014 a reprezentat cel mai bun moment din istoria recentă a firmei, cu profit net de peste 29 milioane lei, încasări de aproximativ 293 milioane lei și un număr de circa 1.300 de salariați.

În 2020 a fost deschis un dosar penal de înșelăciune, în care prejudiciul estimat pentru AEM SA era de aproximativ 60 milioane euro, conform datelor disponibile la acel moment.

Potrivit analizei profit.ro, compania a fost înființată în 1970, sub denumirea Fabrica de Aparate Electrice de Măsurat Timișoara, devenind în timp unul dintre principalii producători de contoare din România.

În 2022, piața locală a contoarelor a traversat o perioadă de dificultăți, asociată cu perturbările logistice generate de războiul din Ucraina, dar și cu efectele secetei din Taiwan și tensiunile geopolitice dintre Taiwan și China.

Situația a condus la modificări ale legislației secundare de către ANRE, care au permis consumatorilor și prosumatorilor de energie electrică să își achiziționeze direct contoarele necesare. Detalii despre fabrică puteți afla de pe site-ul 0.1616.ro.