România va avea cea mai mare fabrică de reciclare a deșeurilor din construcții. Construcții Erbașu se apropie de finalizarea unei investiții de 87 de milioane de lei

Construcții Erbașu se află în etapa finală de dezvoltare a celei mai mari fabrici de reciclare a deșeurilor din construcții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția este realizată în localitatea Cernica, satul Căldăraru, din județul Ilfov, și are o valoare de aproape 87 de milioane de lei. Noua unitate va putea procesa anual peste 450.000 de tone de deșeuri provenite din construcții și demolări, cu o rată de valorificare care depășește 99%. Proiectul beneficiază de sprijin financiar prin Administrația Fondului pentru Mediu și este considerat un reper pentru dezvoltarea economiei circulare în România.

Investiția dezvoltată de Construcții Erbașu în județul Ilfov a ajuns într-un stadiu avansat de implementare și se pregătește să devină una dintre cele mai importante capacități industriale dedicate reciclării deșeurilor din construcții la nivel național.

Noua unitate este realizată cu o finanțare de peste 39 de milioane de lei acordată prin PNRR, prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu. Potrivit datelor prezentate de instituție, fabrica va avea capacitatea de a procesa aproximativ 450.000 de tone de deșeuri rezultate din activități de construcții și demolări în fiecare an, în condițiile unei rate de reciclare estimate la peste 99%.

Recent, amplasamentul investiției a fost vizitat de președintele AFM, Florin Bănică, care a evidențiat rolul unor astfel de proiecte în reducerea cantităților de deșeuri depozitate și în creșterea gradului de reutilizare a materialelor rezultate din activitățile de construcții.

„În loc ca deșeurile rezultate din construcții și demolări să ajungă la depozitare, acestea vor putea fi valorificate și reintroduse în circuitul economic. Este un exemplu concret despre cum putem reduce consumul de resurse naturale, limita impactul asupra mediului și crea valoare adăugată din materiale care, până nu demult, erau considerate simple deșeuri. Îl felicit pe Cristian Erbașu și întreaga echipă pentru realizarea acestui proiect de referință. Este, în prezent, primul și cel mai mare proiect de economie circulară dedicat reciclării deșeurilor din construcții finanțat prin PNRR, prin intermediul AFM. Administratia Fondului pentru Mediu finanțează și alte investiții importante în acest domeniu, însă dimensiunea și capacitatea acestei instalații o transformă într-un reper pentru dezvoltarea sectorului de reciclare a deșeurilor din construcții din România”, a transmis Florin Bănică.

Compania a anunțat, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, că proiectul se află în ultima etapă de implementare și că unitatea va utiliza un flux integrat de sortare și procesare pentru valorificarea deșeurilor provenite din construcții, demolări și sticlă.

Prin intermediul tehnologiilor instalate, materialele care în mod obișnuit ajung la depozitare vor putea fi recuperate, procesate și reintegrate în circuitul economic sub forma unor resurse reutilizabile. Investiția urmărește reducerea consumului de materii prime și creșterea gradului de valorificare a deșeurilor generate de sectorul construcțiilor.

Prezentând obiectivele proiectului, reprezentanții companiei au subliniat că investițiile în tehnologie și infrastructură de reciclare reprezintă o componentă esențială a strategiei de protecție a mediului și de utilizare eficientă a resurselor.

„Resursele nu trebuie irosite, ci valorificate. Pentru noi, grija față de mediu înseamnă investiții concrete, tehnologie aplicată și soluții care transformă deșeurile în resurse pentru viitor”, au transmis reprezentanții Construcții Erbașu.

Noua fabrică va integra soluții digitale care vor permite urmărirea în timp real a tuturor fluxurilor de materiale, de la recepția deșeurilor până la livrarea produselor rezultate în urma procesării.

Potrivit companiei, sistemele implementate vor asigura trasabilitatea completă a materialelor reciclate și vor oferi operatorilor posibilitatea de a monitoriza permanent cantitățile recepționate, procesate și valorificate. Acest mecanism va contribui atât la eficientizarea activității, cât și la consolidarea controlului asupra întregului lanț operațional.

În urma vizitei efectuate la amplasamentul investiției, președintele AFM a precizat că proiectul se apropie de momentul punerii în funcțiune și că reprezintă un exemplu al modului în care fondurile acordate prin programele de finanțare publică se transformă în capacități industriale cu impact direct asupra obiectivelor de mediu ale României.