Decizie privind câțiva operatori economici strategici, precum Liberty Galați sau șantierul Damen din Mangalia. Executivul a aprobat marţi, 31 martie, o Hotărâre de Guvern prin care a fost stabilită lista operatorilor economici de interes strategic în domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a explicat că această decizie va permite ca angajaţii acestor companii să-şi primească salariile restante.

Lista include Liberty Galaţi, Liberty Tubular, Romaero SA şi Damen Shipyards Mangalia, iar măsura vizează atât firmele aflate în concordat preventiv, cât şi pe cele aflate în insolvenţă.

„În virtutea acestei Hotărâri de Guvern, Fondul de garantare va putea să plătească drepturile salariale pentru angajaţii acestor societăţi comerciale de interes strategic. Doi dintre ei aflaţi în concordat preventiv, doi dintre ei aflaţii în insolvenţă. E foarte bine, cred, şi cred că credeţi şi dumneavoastră acelaşi lucru, că oamenii îşi vor primi banii până de Paşti”, a transmis Ioana Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că, în baza HG adoptate azi, Fondul de garantare va putea achita drepturile salariale pentru angajaţii societăţilor de interes strategic. Valoarea totală a sumelor care vor fi plătite de Fond se ridică la 257,7 milioane de lei, sumă inclusă în bugetul aprobat de ANOFM pentru această categorie de cheltuieli.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că, datorită acestei măsuri, angajaţii îşi vor primi salariile până la Sărbătorile de Paşte, ceea ce reprezintă o veste excelentă pentru personalul din aceste companii nu și-a mai primit salariile de mai multe luni, în unele cazuri.

Această decizie a Guvernului vizează garantarea drepturilor salariale ale angajaţilor companiilor strategice şi susţinerea sectorului economic în contextul dificultăţilor financiare înregistrate de unele societăţi.

„Pentru operatorii de interes strategic în concordat preventiv, adică Liberty Galaţi şi Liberty Tubular, suma este de 168 de milioane pentru un număr de 2.949 de beneficiari, pe o perioadă de maximum 6 luni. Pentru operatorii de interes strategic aflaţi în insolvenţă, ne referim aici la ceilalţi, Romaero şi Damen, suma alocată este de 89,7 milioane de lei pentru un număr de 1.017 beneficiari de la Damen, respectiv 526 de beneficiari de Romaero, pe o perioadă de 7 luni”, a mai transmis Ioana Dogioiu.

Vă reamintim că și ministrul Economiei, Irineu Darău, transmitea pe 26 martie că urmează să fie plătite salariile restante la aceste mari companii.