Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a anunţat că Executivul a adoptat, în şedinţa de joi, 26 martie, o serie de măsuri menite să deblocheze plata salariilor restante pentru aproximativ 3.000 de angajaţi ai Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi.

Potrivit acestuia, demersurile vizează restanţele aferente ultimelor patru luni.

Fotea a explicat că, în cadrul şedinţei de Guvern, au fost aprobate normele metodologice de aplicare a modificărilor aduse Legii nr. 200/2006, astfel încât Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale să poată fi utilizat şi pentru achitarea salariilor restante ale siderurgiştilor. El a transmis că decizia vine într-un moment critic şi că autorităţile au reuşit, în cele din urmă, să identifice soluţii legislative care să permită urgentarea plăţilor.

În declaraţia sa, preşedintele CJ Galaţi a arătat că adoptarea normelor reprezintă un pas concret pentru finalizarea procedurilor necesare deblocării sumelor restante şi a subliniat că eforturile depuse în ultimele luni au vizat tocmai găsirea unui cadru legal care să permită intervenţia rapidă a statului în sprijinul Liberty Galați.

Totodată, el a precizat că Guvernul a aprobat şi criteriile proprii pentru identificarea operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, decizie pe care a considerat-o „esenţială pentru protejarea industriei siderurgice şi a miilor de locuri de muncă din Galaţi”.

„Veşti importante de la Guvern privind plata salariilor restante către siderurgiştii gălăţeni. Mă bucur că, măcar acum, în al 12-lea ceas, s-au găsit soluţii pentru a urgenta plata salariilor restante către siderurgiştii gălăţeni. În şedinţa de Guvern de astăzi s-au făcut paşi concreţi pentru definitivarea procedurilor legislative necesare pentru ca plăţile restante să fie, în sfârşit, deblocate. Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a HG de modificare a Legii 200/2006, astfel încât Fondul de Garantare să poată fi accesat şi pentru plata salariilor siderurgiştilor”, a afirmat Costel Fotea.

Costel Fotea a mai afirmat că, odată cu stabilirea acestor norme şi criterii, combinatul Liberty Galaţi ar urma să fie declarat oficial, printr-o viitoare hotărâre de Guvern, obiectiv de interes strategic la nivel naţional.

O astfel de decizie ar permite Ministerului Muncii să efectueze plăţile către siderurgişti şi ar contribui la stabilizarea activităţii economice din zonă. El a adăugat că va continua să insiste pentru ca banii destinaţi salariilor restante să fie viraţi cât mai repede.

Preşedintele CJ Galaţi a subliniat că declararea combinatului drept obiectiv strategic ar putea ajuta la rezolvarea unor probleme majore, precum plata restanţelor salariale, asigurarea securităţii energetice şi relansarea activităţii siderurgice. În ultimii ani, unitatea s-a confruntat cu dificultăţi financiare accentuate, înregistrând întârzieri repetate la plata salariilor şi riscuri privind funcţionarea instalaţiilor.

„Având aceste norme şi criterii clar stabilite, Liberty Galaţi va fi declarată oficial, printr-o viitoare Hotărâre de Guvern, drept obiectiv de interes strategic la nivel naţional, astfel încât Ministerul Muncii să poată face plăţile către siderurgişti. Mă bucur că eforturile noastre nu au fost în zadar! Voi insista în continuare ca banii pentru salariile restante ale siderurgiştilor să fie viraţi cât mai repede. Mulţumesc în mod special vicepremierului Marian Neacşu şi Comitetului interministerial pentru implicarea în găsirea de soluţii la problemele siderurgiştilor gălăţeni, precum şi premierului Ilie Bolojan pentru susţinerea acestor măsuri”, a adăugat șeful CJ Galați.

Problemele combinatului au fost amplificate de evoluţiile negative din industria siderurgică europeană, dar şi de contextul economic global. Platforma a fost preluată în 2019 de grupul britanic Liberty Steel, parte a GFG Alliance, după ce anterior aparţinuse ArcelorMittal.

Noul proprietar anunţa atunci planuri de investiţii şi modernizare, însă dificultăţile s-au accentuat în perioada 2020–2021, pe fondul pandemiei de COVID-19 şi al falimentului Greensill Capital, principalul finanţator al grupului.

Ulterior, criza energetică europeană, amplificată în 2022 de conflictul din Ucraina, a dus la creşteri semnificative ale costurilor de producţie, ceea ce a determinat funcţionarea combinatului la capacitate redusă în mai multe intervale. În 2024, Liberty Galaţi a intrat în procedura de concordat preventiv, pentru restructurarea datoriilor şi evitarea insolvenţei.

Situaţia s-a agravat la finalul anului trecut şi începutul lui 2025, când întârzierile la plata salariilor au depăşit câteva luni, iar combinatul s-a confruntat inclusiv cu riscul debranşării de la reţeaua electrică.

În acest context, autorităţile de la București au constituit un comitet interministerial pentru gestionarea situaţiei şi au anunţat intenţia de a sprijini salvarea şi relansarea activităţii platformei siderurgice, considerată vitală pentru economia regională şi pentru lanţurile industriale naţionale.