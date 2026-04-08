Într-o declarație pentru Știripesurse.ro, oficialul Manole a explicat că reprezentanții ministerului au informat angajații de la șantierul Damen că banii le-au fost achitați și urmează să facă același lucru la Liberty Galați. Această acțiune a permis câștigarea a două-trei luni suplimentare, timp în care guvernul, prin Ministerul Economiei, să identifice o soluție pe termen lung.

Manole a subliniat că păstrarea muncitorilor calificați este esențială pentru funcționarea șantierelor, deoarece aceștia nu pot fi înlocuiți rapid, spre deosebire de investiții sau capital financiar, care pot fi aduse mai ușor. Scopul ministerului este menținerea forței de muncă în țară, oferind astfel autorităților timpul necesar pentru a implementa soluții sustenabile de business.

„Am fost azi la șantierul Damen, le-am spus că au primit banii. Acum sunt pe drum spre Liberty Galați cu aceeași speță, unde facem același lucru, le spunem oamenilor că banii au venit azi. De acum încolo s-au mai câștigat 2-3 luni pentru ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, să găsească o soluție. Dacă oamenii ăștia pleacă, degeaba vii tu peste 6 luni cu bani, că nu poți să lucrezi de pe o zi pe alta. Dacă pierzi forța de muncă, pierzi cea mai mare valoare a șantierului Damen, iar banii poți să-i aduci de pe o lună pe alta, investitorul poți să-l aduci teoretic de pe o lună pe alta, dar muncitori calificați nu găsești de pe o lună pe alta. Noi facem, la nivel de Ministerul Muncii, tot posibilul să ținem forța de muncă în țară. Astfel încât Guvernul să aibă timp să găsească soluția de business”, a spus Manole.

Potrivit unui comunicat de presă al ANOFM, de plățile salariale restante beneficiază 2.946 de angajați ai Liberty Galați S.A., pentru care a fost alocată suma de 57.057.902 lei; 1.031 de angajați ai Damen Shipyards Mangalia S.A., cu 21.065.133 lei plătiți; și 710 angajați ai Romaero S.A. din București, pentru care s-a achitat suma de 4.010.172 lei.

”Transferurile aferente salariilor restante au început în cursul zilei de 7 aprilie 2026, urmând ca sumele să ajungă în conturile bancare ale celor 4.687 de beneficiari înainte de Sărbătorile Pascale”, a transmis instituţia citată.

Plățile salariilor restante se realizează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, pe baza documentației furnizate de angajatori.

De asemenea, ANOFM a informat că plățile indemnizațiilor de șomaj și ale primelor acordate conform Legii nr. 76/2002 au fost devansate, având în vedere apropierea sărbătorilor.

Guvernul a aprobat, în ședința din 31 martie, o hotărâre pentru desemnarea operatorilor economici de interes strategic în domeniul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În această listă figurează Liberty Galați, Liberty Tubular, Romaero S.A. și Damen Shipyards Mangalia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, măsura va permite ca angajații să își primească salariile restante.

Ulterior, ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că peste 4.500 de angajați de la Liberty Galați, Damen Shipyards Mangalia și Romaero își vor primi salariile, iar forța de muncă strategică va fi menținută.

”Protejăm direct mii de locuri de muncă şi menţinem în funcţiune capacităţi industriale esenţiale pentru economia României”, a transmis atunci ministrul.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat marți, într-o conferință de presă, adoptarea unei hotărâri de Guvern care aprobă lista operatorilor economici de interes strategic din domeniul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Printre aceștia se numără Liberty Galați, Liberty Tubular, Romaero S.A. și Damen Shipyards Mangalia.

”În virtutea acestei Hotărâri de Guvern, Fondul de garantare va putea să plătească drepturile salariale pentru angajaţii acestor societăţi comerciale de interes strategic. Doi dintre ei aflaţi în concordat preventiv, doi dintre ei aflaţii în insolvenţă. E foarte bine, cred, şi cred că credeţi şi dumneavoastră acelaşi lucru, că oamenii îşi vor primi banii până de Paşti”, a anunţat Dogioiu.

Aceasta a precizat că valoarea drepturilor salariale care urmează să fie plătite din Fondul de garantare este de 257,7 milioane de lei, sumă care se încadrează în bugetul aprobat de ANOFM pentru această categorie de cheltuieli.

”Pentru operatorii de interes strategic în concordat preventiv, adică Liberty Galaţi şi Liberty Tubular, suma este de 168 de milioane pentru un număr de 2.949 de beneficiari, pe o perioadă de maximum 6 luni. Pentru operatorii de interes strategic aflaţi în insolvenţă, ne referim aici la ceilalţi, Romaero şi Damen, suma alocată este de 89,7 milioane de lei pentru un număr de 1.017 beneficiari de la Damen, respectiv 526 de beneficiari de Romaero, pe o perioadă de 7 luni”, a precizat Dogioiu.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că Guvernul a adoptat două acte importante care au permis statului să plătească salariile în companii aflate în dificultate, astfel încât miile de angajați aflați în situații critice, în special la Liberty Galați și Damen Mangalia, să își poată primi drepturile salariale.

Cele două acte adoptate au fost normele metodologice elaborate de Ministerul Muncii și Hotărârea de Guvern care stabilea criteriile clare pentru acordarea sprijinului financiar.

”Deci mecanismul devine în sfârşit aplicabil şi doar acum vom putea defini companii concrete care să beneficieze de această soluţie”, a afirmat ministrul Economiei. ”Mai e doar un pas pentru ca din Fondul de Garantare să îşi poată primi salarii miile de oameni aflaţi în situaţii disperate, în principal la Liberty Galaţi şi la Damen Mangalia”. ”În prima şedinţă de Guvern vom propune hotărârile care vizează direct companiile şi situaţiile cele mai urgente. Facem toate diligenţele pentru a nu pierde nicio zi până la atingerea rezultatului”, anunţă ministrul.

Darău a explicat că, atunci când o companie importantă se confruntă cu dificultăți, impactul nu se limitează la cifrele financiare, ci se resimte rapid la nivelul angajaților, prin salarii întârziate, incertitudine și riscul pierderii locurilor de muncă.