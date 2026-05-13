Decizia radicală privind viitorul forței de muncă de pe platforma industrială din Mangalia a fost reconfirmată în urma celor mai recente runde de consultări. Planul de concediere colectivă care vizează toți cei 1.011 angajați ai Damen Shipyards Mangalia, societate aflată în procedură de faliment, rămâne în vigoare, în ciuda discuțiilor purtate între conducerea companiei și reprezentanții Sindicatului Liber „Navalistul”.

În perioada 6-11 mai 2026, părțile s-au întâlnit la sediul angajatorului pentru a analiza măsurile propuse, însă concluzia a rămas aceeași: desființarea integrală a locurilor de muncă este inevitabilă.

Deși numărul total de persoane afectate nu a suferit nicio modificare, procesul de consultare a dus la câteva ajustări tehnice privind calendarul plecărilor. Conducerea a decis redistribuirea a 30 de salariați din prima etapă către cea de-a doua, din motive strict operaționale.

Această amânare temporară este necesară pentru a asigura finalizarea unor activități critice care nu pot fi întrerupte brusc, cum ar fi operațiunile de inventariere, predarea obiectelor de inventar și încheierea lucrărilor de tubulatură contractate anterior pentru șantierul din Constanța.

Procesul de restructurare totală se va desfășura în două etape distincte, concepute astfel încât să permită atât închiderea proiectelor aflate în derulare, cât și demararea procedurilor legale de lichidare.

În prima etapă, care va debuta cu perioada de preaviz între 2 și 29 iunie, vor fi concediați 710 angajați, urmând ca raporturile de muncă ale acestora să înceteze oficial la data de 30 iunie 2026.

Inițial, pentru această fază fusese anunțat un număr de 740 de persoane, însă necesitățile administrative au impus păstrarea unui mic nucleu pentru încă două săptămâni.

Cea de-a doua etapă va viza restul de 301 salariați, care vor intra în preaviz la jumătatea lunii iunie și vor părăsi definitiv unitatea pe 16 iulie 2026. Pentru a atenua impactul social al acestor măsuri drastice, angajații vor beneficia de plăți compensatorii stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă, calculate în funcție de vechimea acumulată în cadrul șantierului.

Sumele variază de la două salarii medii brute pentru cei cu o vechime de până la cinci ani, până la un maximum de nouă salarii medii brute pentru veteranii care au lucrat peste 21 de ani pe platforma navală. Mai exact:

până la 5 ani vechime – 2 salarii medii brute

6–10 ani – 3 salarii

11–15 ani – 5 salarii

16–20 ani – 7 salarii

peste 21 ani – 9 salarii medii brute

În tot acest timp, societatea a promis o colaborare strânsă cu autoritățile de muncă din Constanța pentru a oferi asistență celor disponibilizați.

În timp ce actuala structură se îndreaptă spre lichidare, orizontul economic al Mangaliei ar putea fi salvat de un nou proiect industrial de anvergură.

Reprezentanții companiilor Rheinmetall și MSC au transmis, prin intermediul unui comunicat oficial, că preluarea șantierului falimentar ar putea deschide perspective extrem de optimiste pentru industria de apărare și cea navală din România.

Grupul german Rheinmetall AG, în parteneriat cu gigantul elvețian MSC, analizează în prezent realizarea unor investiții masive pentru a transforma locația într-un hub cu dublă utilizare, dedicat atât construcțiilor navale militare, cât și celor civile.

Cele două companii au subliniat că revitalizarea acestui obiectiv strategic ar genera efecte pozitive majore pentru întreaga regiune, contribuind la stabilitatea mediului de afaceri local. Conform estimărilor investitorilor, pe termen lung, noul proiect ar putea asigura locuri de muncă pentru câteva mii de persoane.

Mai mult, aceștia au indicat intenția de a dezvolta un sistem de formare profesională duală și un centru de excelență și cercetare, măsuri care ar putea transforma Mangalia într-un pol de competență tehnologică și ar oferi tinerilor specialiști motive solide pentru a-și construi cariera în țară.