Există și scenariul în care statul ar putea prelua șantierul la valoarea de lichidare, fără organizarea unei licitații, în perspectiva unui posibil joint-venture cu grupul german Rheinmetall. Reprezentanții germani au confirmat deja intenția de a investi în acest proiect, împreună cu MSC.

Reprezentanții a 191 de instituții și companii care au de recuperat aproximativ două miliarde de lei de la șantierul naval Damen Mangalia sunt așteptați vineri dimineață, la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar CITR, firma de insolvență care administrează activitatea colosului industrial.

Pe ordinea de zi se află două puncte principale, ambele având același obiectiv: prezentarea și aprobarea raportului privind strategia de valorificare a Șantierului Naval Mangalia, precum și stabilirea instrucțiunilor pentru organizarea licitației de vânzare.

Potrivit raportului de evaluare consultat de News.ro, valoarea de piață actuală a șantierului naval Mangalia este estimată la 184 de milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare se ridică la 84,1 milioane de euro.

Cu un an în urmă, estimările erau de 190 de milioane de euro pentru valoarea de piață și 87 de milioane de euro pentru cea de lichidare, însă acestea au fost revizuite în urma vânzării unor active care nu influențau direct activitatea de producție.

În acest context, grupurile industriale Rheinmetall și MSC au transmis, printr-un comunicat comun, că sunt interesate să investească împreună în România, inclusiv în acest obiectiv strategic.

„Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG are în vedere, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, efectuarea de investiţii substanţiale în acest amplasament şi modernizarea şantierului naval într-un centru cu dublă utilizare, atât pentru construcţia navală militară, cât şi pentru cea civilă”, se arată în comunicatul de presă transmis marţi de Rheinmetall.

Grupul german Rheinmetall, specializat în tehnologie și apărare, este recunoscut la nivel internațional pentru producția de echipamente militare și sisteme de securitate.

Compania este deja prezentă în România prin Rheinmetall Automechanica, cu sediul la Mediaș, și este implicată și în proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

De cealaltă parte, MSC este unul dintre cei mai mari furnizori globali de servicii de transport maritim și logistică, având o rețea extinsă și o experiență semnificativă în gestionarea lanțurilor internaționale de aprovizionare.

Rheinmetall ar putea produce la șantierul naval din Mangalia patru nave finanțate prin programul european de înarmare SAFE, însă planurile companiei nu se opresc la acest proiect. Ambițiile grupului german vizează o dezvoltare mai amplă a activităților în România, dincolo de cadrul actual al finanțărilor europene.

„Planul actual prevede că reluarea operaţiunilor şantierelor navale va depăşi construcţia celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie construite de divizia Sisteme Navale a Rheinmetall. Ideea este de a transforma România într-un important centru european de producţie pentru construcţia navală. În acest context, Rheinmetall îşi propune să atragă în ţară noi programe europene şi globale, consolidând astfel poziţia României în industria de apărare şi construcţii navale”, mai transmit reprezentanţii Rheinmetall.

Statul poate prelua active strategice în faliment. Cadrul legal vizează și proiecte din industria de apărare.

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite statului român să preia, în condiții legale, activele funcționale ale companiilor considerate de interes strategic, aflate în faliment și capabile să producă pentru industria de apărare. În astfel de situații, statul poate achita cel mult valoarea stabilită prin raportul de evaluare pentru lichidare.

În acest context, Rheinmetall este deja inclus în programul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), care prevede construcția a patru nave militare, cu o valoare totală de 920 de milioane de euro.

„Cele patru nave de patrulare se vor produce la şantierul Naval de la Mangalia – 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest şantier. Şantierul va fi modernizat şi administrat de cei de la Rheinmetall „, a declarat la sfârşitul lunii aprilie, într-o conferinţă de presă, Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Situația economică a șantierului naval din Mangalia este dominată, în realitate, de un singur actor principal, chiar dacă pe lista creditorilor figurează 191 de instituții și companii care au de recuperat sume importante.

Potrivit rapoartelor consultate de News.ro, compania-mamă Damen și subsidiarele sale cumulează aproximativ 85% din datoriile totale, estimate la aproape 2 miliarde de lei.

Damen Holding BV reclamă că are de recuperat 744 milioane lei;

Damen Shipyards Gorinchem BV – 306,4 milioane lei;

Damen Workforce Romania SRL – 52 de milioane de lei;

Damen Offshore & Specialized Vessels Bv – 22,3 milioane lei;

Damen Global Support BV – 16,5 milioane lei;

Şantierul Naval Damen Galaţi – 11,5 milioane lei.

În comparație cu revendicările formulate de concern, restul cererilor creditorilor par semnificativ mai reduse.

Printre cele mai mari sume solicitate se numără cele ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în valoare de 26 de milioane de lei, și ale companiei Muehlhan SRL, care are de recuperat 21 de milioane de lei.

În paralel, situația financiară a șantierului rămâne dificilă, veniturile fiind reduse în raport cu obligațiile existente.

La finalul lunii martie, șantierul avea de încasat aproximativ 7 milioane de lei de la diverși clienți, în timp ce datoriile curente se ridicau la 234 de milioane de lei, la sfârșitul lunii februarie.

Pe lângă dificultățile financiare, la șantierul naval din Mangalia se conturează și o problemă socială semnificativă.

La momentul anunțării declanșării procedurii de faliment, în cadrul șantierului erau angajați aproximativ 1.030 de salariați, a căror situație rămâne incertă în contextul actual.

„Nu au plecat angajaţi, în mod semnificativ”, spunea la începutul săptămânii pentru News.ro Laurenţiu Gobeajă, liderul sindicatului Navalistul.

Între timp, situația s-a modificat semnificativ.

Miercuri, 6 mai 2026, lichidatorul judiciar CITR a transmis notificări către sindicatul Navalistul, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, informând că Damen Shipyards Mangalia SA intenționează să recurgă la concedieri colective.

Decizia vine ca urmare a intrării companiei în procedura de faliment și a imposibilității de a-și mai desfășura activitatea la un nivel optim, potrivit documentului consultat de News.ro.

„Încetarea raporturilor de muncă se va realiza etapizat”, susţine documentul, „având în vedere existenţa unor activităţi limitate, cu caracter temporar, necesare finalizării proiectelor aflate în derulare şi derulării operaţiunilor de lichidare”.

Conform raportului, măsura îi vizează pe toți cei 1.011 salariați ai șantierului, dintre care 12 au contractele individuale de muncă suspendate pentru diverse situații, inclusiv concediu de creștere a copilului.

Concedierile vor fi implementate în două etape. În prima fază sunt vizați 740 de angajați, cu o perioadă de preaviz estimată între 27 mai și 24 iunie, iar încetarea raporturilor de muncă fiind programată pentru 25 iunie.

A doua etapă include restul de 271 de salariați, pentru care preavizul ar urma să se desfășoare între 18 iunie și 15 iulie, cu data finală a încetării contractelor stabilită pentru 16 iulie.

Reprezentantul sindical Laurențiu Gobeajă a explicat că, în opinia sa, mulți dintre angajați vor părăsi șantierul odată cu decizia de concediere colectivă. Acesta a arătat că principalul motiv pentru care o parte dintre lucrători rămân în continuare este legat de salariile compensatorii, care pot ajunge până la nouă salarii, în funcție de vechime, în cazul concedierii colective. În schimb, dacă aceștia ar demisiona, nu ar mai beneficia de aceste sume.

Potrivit liderului sindical, în prezent o parte dintre angajați sunt implicați în proiectele aflate încă în derulare, în timp ce alții desfășoară activități de inventariere, conservare, mentenanță sau sarcini administrative.

Deși informația privind concedierile era așteptată în industrie, reprezentanții salariaților spun că momentul i-a luat prin surprindere. Gobeajă a afirmat că speranța era ca aceste măsuri să fie luate mai târziu, după finalizarea procedurii de lichidare, eventual după organizarea unei licitații sau după o eventuală preluare de către un investitor ori statul român, situație în care angajații concediați ar fi putut avea prioritate la reangajare sau ar fi putut fi preluați prin transfer de activitate.

Sindicatul Liber Navalistul urmează să își formuleze oficial poziția după finalizarea consultărilor cu salariații.

Până în luna iulie, drepturile salariale ale angajaților sunt acoperite prin fondul de garantare, bugetul lunar pentru salarii fiind estimat la aproximativ 5–6 milioane de lei. Din acest fond urmează să fie achitate o parte din salariile compensatorii, diferența urmând să provină din sumele obținute în urma vânzării activelor.