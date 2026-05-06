Damen Mangalia intră în faliment. Conform unei notificări transmise Sindicatului Navalistul de către CITR Constanța, în total 1.011 salariați vor fi afectați de această măsură. Procesul de concediere este împărțit în două etape distincte.

În prima etapă vor fi disponibilizați 740 de angajați. Perioada de preaviz este stabilită între 27 mai și 24 iunie 2026, iar încetarea contractelor de muncă va avea loc în data de 25 iunie 2026.

A doua etapă vizează alți 271 de salariați. Aceștia vor intra în preaviz în intervalul 18 iunie – 15 iulie 2026, urmând ca raporturile de muncă să înceteze începând cu data de 16 iulie 2026.

Angajații disponibilizați vor beneficia de salarii compensatorii, acordate în funcție de vechimea în muncă. Astfel, cei cu o vechime de până la 5 ani vor primi două salarii medii brute la nivel de societate, cei cu vechime între 6 și 10 ani vor primi trei salarii medii brute, între 11 și 15 ani vor beneficia de cinci salarii medii brute, între 16 și 20 de ani vor primi șapte salarii medii brute, iar angajații cu peste 21 de ani vechime vor încasa nouă salarii medii brute.

Liderul Sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a explicat că ar fi fost de preferat ca procedura de concediere să fie amânată până la preluarea companiei de către un nou investitor. Acesta a arătat că, deși angajații vor primi salarii compensatorii, nu există garanția că sumele vor fi acoperite integral din Fondul de Garantare, ceea ce poate duce la întârzieri de până la un an pentru plata integrală a acestora.

„Din păcate nu s-a putut. Angajații vor fi concediați cu salarii compensatorii, dar nu avem nicio garan ție că plățile se vor acoperi integral din Fondul de Garantare, ceea ce înseamnă că aceste plăți pot fi realizate integral și peste 1 an”, a declarat Laurențiu Gobeajă pentru Adevărul.

Decizia vine în contextul în care, la data de 6 aprilie, administratorul judiciar CITR a anunțat intrarea în faliment și lichidare a Șantierului Naval Damen Mangalia. Contractele de muncă ale angajaților urmează să înceteze, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare al companiei.

Planul de reorganizare avea ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării. Respingerea acestuia obligă administratorul judiciar să sesizeze instanța, care va decide deschiderea procedurii de faliment și etapele următoare.

Reprezentanții CITR au transmis că intrarea în faliment presupune declanșarea procesului de lichidare, dar și respectarea și plata drepturilor salariale conform legislației în vigoare.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a explicat Paul‑Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

În urma anunțului, ministrul Economiei, Irineu Darău, a precizat că instituția a încercat să evite această situație, subliniind că salariile sunt în curs de plată. Potrivit acestuia, falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul pentru identificarea unor soluții noi.

Ministrul a mai arătat că obiectivul este valorificarea activelor existente și crearea condițiilor pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile. De asemenea, Ministerul Economiei consideră acest obiectiv unul de interes strategic și intenționează să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru protejarea capacității industriale și a angajaților.

„Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente și să creăm condițiile pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile. Ministerul Economiei a tratat constant acest obiectiv ca fiind de interes strategic și va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja atât capacitatea industrială, cât și angajații săi. Cel mai important este să facilităm investiții sustenabile și durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a crea aceste perspective. Știm că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism și pragmatism vom reuși să găsim soluții”, a declarat ministrul Irineu Darău la momentul respectiv.

