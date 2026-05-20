Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a declarat că Rheinmetall va construi la Mangalia navele de patrulare prevăzute în programul SAFE. Potrivit acestuia, oferta Rheinmetall diferă de cea a grupului Damen, fiind vorba despre alte tipuri de capabilități militare.

Radu Miruță a afirmat că șantierul naval va primi un contract de aproximativ un miliard de euro și că scoaterea companiei din faliment reprezintă singura variantă pentru implementarea proiectului.

Ministrul a declarat că România a introdus obligația ca navele să fie produse la Mangalia, condiție stabilită inclusiv prin deciziile CSAT. Acesta a precizat că grupul german poate accepta sau respinge condițiile impuse de partea română.

„Navele de patrulare se vor face de Rheinmetall la Șantierul Damen Mangalia 2 Mai, visa-avis de oferta celor de la Damen. Oferta Damen era pe altceva, pe alte capabilități. Șantierul Naval va avea un contract de un miliard. Va fi scos din faliment. E singura variantă. Obligația pentru Rheinmetall este să facă aceste nave la Mangalia. S-a semnat obligația pe care România o pune. Rheinmetall poate să accepte sau poate să nu accepte. Asta este limita României, impusă prin CSAT”, a declarat ministrul Radu Miruță pentru Adevărul.

Radu Miruță a declarat că programul SAFE trebuie deblocat rapid, altfel există riscul ca aceste contracte să nu mai poată fi semnate. Potrivit ministrului, Ministerul Finanțelor așteaptă semnătura Comisiei Europene pentru continuarea procedurilor.

Oficialul a susținut că România urmărește ca producția militară să se realizeze local și a criticat situațiile din trecut în care unele contracte au dus la mutarea producției în alte state.

„Dacă întârziem va fi o mare problemă, pentru că și alte țări au programele lor. Pe noi ne interesează să se producă în România. Acei 3-4 șmecheri care au ajuns 30 sunt foarte deranjați pentru că nu mai vrem ca acei bani să plece din România”, a declarat Miruță, referindu-se la unele contracte din trecut care trebuiau să genereze producție în România și au ajuns în alte țări ale companiilor care veniseră cu ofertele.

Guvernul a aprobat recent o ordonanță de urgență care permite statului să preia activele funcționale ale unor companii considerate strategice pentru industria de apărare, aflate în faliment.

În acest context, statul ar putea cumpăra Damen Mangalia la valoarea de lichidare.

Măsura vine după ce Rheinmetall și grupul maritim MSC au anunțat oficial intenția de a investi împreună în șantierul naval din Mangalia.

Cele două companii au transmis că proiectul ar putea transforma șantierul într-un centru industrial cu dublă utilizare, destinat atât construcțiilor navale civile, cât și celor militare.

Grupul german Rheinmetall este deja prezent în România prin Rheinmetall Automecanica Mediaș și prin proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

Compania intenționează să construiască la Mangalia patru nave militare finanțate prin programul european SAFE, proiect estimat la aproximativ 920 de milioane de euro.

Reprezentanții Rheinmetall au transmis că Șantierul Naval Mangalia poate deveni un important centru european de producție pentru construcții navale.

Potrivit declarațiilor recente ale lui Radu Miruță, modernizarea șantierului ar urma să fie coordonată de grupul german, iar cele patru nave de patrulare vor fi produse în România.