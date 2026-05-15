Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că explicațiile oferite public de Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor prezidențiale au fost legate de finanțare și influențe asupra procesului electoral, nu de o intervenție directă a Rusiei.

Fostul președinte a spus că președinta Curții Constituționale a ieșit public tocmai pentru a clarifica faptul că decizia nu s-a bazat pe rapoarte ale serviciilor secrete privind o implicare externă, ci pe motive constituționale.

El a explicat că nu a existat nicio referire directă la ruși și că această intervenție a avut rolul de a îndepărta ideea că scrutinul a fost anulat exclusiv în baza unor informații din zona serviciilor.

În opinia sa, tema influenței ruse a fost amplificată ulterior, inclusiv prin reacții publice și declarații care au mutat atenția de la motivele reale ale deciziei.

„A ieșit doamna președintă a Curţii Constituţionale şi a spus motivele pentru care a anulat alegerea preşedintelui. Erau legate de finanţare, de influenţe şi aşa mai departe. Nimic legat de ruşi. Nimic. Deci, şi nu întâmplător a ieşit preşedinta Curţii Constituţionale, a ieşit ca să ia de pe fruntea Curţii Constituţionale anatema că în baza unui raport al serviciilor au fost anulate alegerile. Nu. Se pare că noi nu l-am primit. Pur şi simplu ne-a anunțat că din motive constituționale a anulat”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat despre raportul promis de Nicușor Dan și despre implicarea președintelui în această situație, Traian Băsescu a spus că ar fi o greșeală ca șeful statului să se transforme într-o autoritate de investigație.

El a explicat că, dacă s-ar fi aflat în această poziție, ar fi chemat procurorul general și i-ar fi transmis toate documentele rezultate din ședințele CSAT în care s-a discutat problema, inclusiv stenogramele și actele relevante.

Băsescu a spus că procurorii ar fi trebuit să stabilească dacă există elemente care justifică o anchetă penală și că președintele trebuie doar să permită instituțiilor competente să își facă treaba.

„Mare greșeală! Eu am spus tot timpul că nu e treaba lui. Dacă eram în locul dânsului – şi nu prea îmi place să mă substitui, dar am mai spus-o, aşa că o mai spun o dată – chemam procurorul general. Erau toate actele CSAT-ului din ședința în care s-a dezbătut problema cu raportul serviciilor, cu stenogramele fiecărei intervenții a membrilor CSAT. Şi le dădeam cu opis şi sub semnătură procurorului general, domnul procuror general, ia vezi tu dacă e ceva aici. Ce vă spun eu însă cu instinctul pe care mi l-am format, e o afacere dâmbovițeană”, a afirmat Traian Băsescu.

Potrivit acestuia, subiectul trebuie închis clar, fie prin confirmarea existenței unor probe, fie prin concluzia că acestea nu există.

„Trebuie să închidă subiectul. Să închidă spunând «Nu avem probe, sau avem probe, sau am constatat că sunt elemente care necesită ancheta Parchetului General». Nu-i treaba președintelui”, a punctat Traian Băsescu, insistând asupra limitelor constituționale ale funcției prezidențiale şi subliniind că legalitatea alegerilor nu intră în atribuțiile directe ale președintelui.

El a insistat că președintele României nu are atribuții privind constatarea legalității alegerilor și că această responsabilitate nu îi aparține.

„Președintele României nu are atribuții în a constata legalitatea alegerilor”, a punctat el.

Fostul șef al statului s-a declarat sceptic că vor apărea dovezi solide privind o implicare a Rusiei în anularea scrutinului.

Acesta a spus că Rusia a exploatat propagandistic situația imediat ce au apărut suspiciuni și că au existat declarații publice și mesaje menite să întrețină această percepție.

Băsescu a afirmat că, în realitate, problema este una internă și că responsabilitatea aparține României.

El a spus că nu rușii au furat președintele, ci românii și a adăugat că nu ar fi prima dată când astfel de lucruri se întâmplă în politica internă.

„Va trebui să găsească o soluție, pentru că mă îndoiesc că se vor găsi probe că sunt implicați rușii. Rușii, în ticăloșia lor, când au văzut că apar suspiciuni, au jucat-o propagandistic cu doamna Zaharova, cu toată lumea, făceau declarații, plus oamenii de influență pe care îi au în presă, societatea civilă, toți o țineau cu ruşii cum ne-au furat președintele. Nu, ni l-am furat noi. Și nu e prima dată”, a declarat Băsescu.

În același context, fostul președinte a făcut referire și la PSD, spunând că partidul are antecedente când vine vorba despre influențarea alegerilor.

„Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage peste alegeri”, a afirmat acesta.

Pentru a-și susține punctul de vedere, el a invocat alegerile prezidențiale din 2009, despre care a spus că au fost marcate de tentative de contestare și renumărare a voturilor, dar pe care le-a câștigat în final.