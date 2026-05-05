Cele două companii au în vedere investiții semnificative pentru modernizarea șantierului și relansarea activității industriale. Obiectivul nu este doar repornirea producției, ci repoziționarea completă a facilității ca un centru integrat pentru construcția de nave comerciale și dezvoltarea de platforme și echipamente pentru sectorul de apărare.

Potrivit planurilor preliminare, șantierul ar urma să funcționeze ca un hub „dual-use”, capabil să deservească simultan cerințele pieței civile și ale programelor militare europene.

Dacă proiectul se concretizează, Mangalia ar putea deveni unul dintre cele mai importante puncte industriale din regiune pentru construcții navale și sisteme maritime.

Interesul Rheinmetall pentru acest proiect vine într-un context în care statele europene își cresc bugetele de apărare și caută capacități industriale suplimentare.

Compania germană, unul dintre liderii europeni în producția de tehnică militară, își extinde deja prezența în România, după intrarea pe piață în 2024 prin Rheinmetall Automecanica Mediaș și implicarea în proiecte strategice precum fabrica de pulberi de la Victoria.

Prin divizia Naval Systems, grupul urmărește dezvoltarea unor programe pentru marinele europene, iar un șantier modernizat la Mangalia ar putea juca un rol central în această strategie.

În paralel, MSC Mediterranean Shipping Company ar aduce în proiect experiența sa globală în transport maritim, logistică și gestionarea lanțurilor de aprovizionare, ceea ce ar crește viabilitatea economică și atractivitatea investiției.

Relansarea șantierului naval ar putea avea un impact major asupra economiei din județul Constanța și din sud-estul țării.

Estimările indică posibilitatea creării a câteva mii de locuri de muncă directe și indirecte, pe termen mediu și lung. Pe lângă angajările directe, proiectul ar putea genera un efect de multiplicare în economie, prin dezvoltarea furnizorilor locali, a serviciilor conexe și a infrastructurii.

De asemenea, veniturile la bugetul local și național ar putea crește semnificativ, prin taxe, contribuții și activitate economică suplimentară.

Investitorii analizează și dezvoltarea unui sistem de formare profesională duală, în parteneriat cu instituții de învățământ, pentru a asigura forța de muncă necesară.

În plus, este luată în calcul înființarea unui centru de excelență și cercetare, care ar putea transforma Mangalia într-un pol regional de competență în domeniul naval și al tehnologiilor de apărare.

Acest tip de investiție ar putea contribui la reducerea deficitului de specialiști și la crearea unui ecosistem industrial competitiv.

Strategia celor două companii depășește reluarea activității existente. Pe termen lung, obiectivul este atragerea de contracte industriale majore, atât la nivel european, cât și global.

Proiectul ar putea include finalizarea unor nave deja planificate, dar și dezvoltarea unor noi programe, adaptate cerințelor actuale din industrie.

În acest context, România ar putea deveni un hub important pentru construcția navală europeană, beneficiind de poziția geografică și de potențialul industrial existent.

Dacă tranzacția va fi finalizată, investiția ar putea deschide „un nou capitol” pentru șantierul naval din Mangalia, care a trecut prin dificultăți majore în ultimii ani.

Într-un moment în care Europa își consolidează capacitățile industriale și militare, proiectul Rheinmetall–MSC ar putea reprezenta una dintre cele mai importante oportunități pentru relansarea industriei navale românești.

Rămâne de văzut dacă negocierile se vor concretiza și în ce termen va începe implementarea, însă miza este una majoră: transformarea unei facilități aflate în insolvență într-un pilon strategic al economiei și securității europene.