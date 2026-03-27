Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă în primele două luni din 2026 a ajuns la 1.091, marcând o creştere de 13,17% faţă de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 964 de astfel de cazuri, potrivit datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe insolvenţe au fost consemnate în Bucureşti, unde 222 de firme şi PFA au intrat în această procedură, însă cifra este în scădere cu 8,64% comparativ cu primele două luni din anul precedent. Capitala rămâne totuşi zona cu cel mai mare număr de cazuri, reflectând şi densitatea ridicată a activităţii economice.

În clasamentul judeţelor afectate urmează Clujul, cu 71 de insolvenţe, în creştere cu 18,33%, Bihorul, cu 64 de cazuri, în scădere cu 12,33%, şi Timişul, cu 40 de insolvenţe, în urcare cu 2,56%. Totodată, Prahova a raportat 39 de cazuri, cu un avans de 18,18%, iar Ilfovul 38, în scădere cu 17,39%, indică datele prezentate astăzi de ONRC.

Creşteri spectaculoase au fost consemnate în Maramureş şi Arad, fiecare cu câte 36 de insolvenţe, reprezentând un salt de 89,47% faţă de perioada similară din 2025. Buzăul completează lista judeţelor cu valori ridicate, cu 33 de insolvenţe şi o majorare de 37,5%.

La polul opus, cele mai puţine cazuri au fost înregistrate în Caraş-Severin, cu doar patru insolvenţe, în scădere cu 50%, transmite ONRC. Covasna a raportat cinci cazuri, Alba şase, iar Botoşani, Gorj, Harghita şi Mehedinţi câte opt. În Harghita, numărul insolvenţelor s-a dublat faţă de primele două luni ale anului anterior.

Pe domenii de activitate, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, precum şi activităţile de reparare a autovehiculelor şi motocicletelor au generat cele mai multe insolvenţe, respectiv 185, deşi cifra este în scădere cu 26,29%. Construcţiile au înregistrat 166 de cazuri, industria prelucrătoare 97, iar transportul şi depozitarea 84, toate aceste sectoare consemnând scăderi comparativ cu începutul anului trecut.

În februarie 2026, la nivel naţional au fost consemnate 562 de insolvenţe, potrivit ONRC. Bucureştiul a rămas în frunte, cu 114 cazuri, urmat de Bihor, cu 36, Maramureş şi Prahova, cu câte 23, Braşov, cu 19, şi Cluj, cu 18 insolvenţe.

Reamintim că, potrivit datelor publicate de ONRC tot în luna martie, numărul firmelor dizolvate a crescut puternic în ianuarie 2026, ajungând la 5.403, cu 47,22% mai mult decât în aceeaşi lună a anului trecut, când au fost consemnate 3.670 de dizolvări. Cele mai multe astfel de situaţii au fost raportate în Bucureşti, cu 998 de firme, în creştere cu peste 50%.

Printre judeţele cu valori ridicate se numără Constanţa, cu 291 de dizolvări şi o creştere de 75,3%, Cluj, cu 273 de cazuri, Timiş, cu 248, Ilfov, cu 235, Dolj, cu 206, şi Braşov, cu 200 de firme dizolvate. În contrast, cele mai puţine dizolvări au fost înregistrate în Mehedinţi, cu 18 cazuri, Ialomiţa, cu 20, şi Călăraşi, cu 25.

Cele mai accentuate creşteri procentuale au fost raportate în judeţele Galaţi, Mureş, Covasna şi Gorj, în timp ce scăderi ale numărului de dizolvări au fost consemnate doar în Mehedinţi şi Satu Mare.

Din punct de vedere sectorial, comerţul a rămas domeniul cu cele mai multe dizolvări, totalizând 1.021 de cazuri la nivel naţional, în creştere cu 6,8%. Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, construcţiile şi industria prelucrătoare au completat lista domeniilor afectate, cu 397, 393 şi, respectiv, 369 de dizolvări, confirmând presiunile persistente din mediul de afaceri la începutul anului 2026.