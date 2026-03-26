Cluj-Napoca continuă să fie cel mai scump oraș din România, cu prețuri care depășesc 3.200 euro/mp, ajungând chiar la peste 3.260 euro/mp pentru apartamentele noi și vechi. Astfel, un apartament cu două camere, de aproximativ 50 mp, poate costa între 160.000 și 170.000 de euro, în timp ce o garsonieră de 35 mp depășește frecvent 110.000 euro. Cererea ridicată și dezvoltarea economică continuă să mențină presiunea pe prețuri în acest oraș.

Bucureștiul se situează pe locurile următoare, cu un preț mediu de aproximativ 2.200-2.300 euro/mp la începutul lui 2026, iar apartamentele noi pot ajunge chiar la 2.500 euro/mp. Aceasta înseamnă că o garsonieră costă între 70.000 și 90.000 euro, iar un apartament cu două camere ajunge frecvent la 110.000-130.000 euro.

În Brașov, prețurile sunt similare sau ușor mai mari, situându-se în jur de 2.200-2.300 euro/mp. Cererea ridicată pentru locuințe în zone turistice contribuie la menținerea unor valori ridicate ale apartamentelor.

Orașele de dimensiuni medii, precum Timișoara, Constanța și Craiova, oferă prețuri mai accesibile, dar încă ridicate comparativ cu restul țării. În Timișoara, prețurile se situează în jur de 2.000-2.100 euro/mp, în Constanța media fiind aproximativ 2.000 euro/mp, iar în Craiova ușor peste 2.000 euro/mp. În aceste orașe, o garsonieră costă, în general, între 70.000 și 80.000 euro, în timp ce un apartament cu două camere se apropie de 100.000-110.000 euro.

La polul opus se află Iași și Oradea, unde prețurile sunt mai reduse. În Iași, acestea sunt în jur de 1.870-1.920 euro/mp, iar în Oradea variază între 1.800 și 1.970 euro/mp. În aceste orașe, o garsonieră poate costa între 65.000 și 75.000 euro, iar un apartament cu două camere ajunge la aproximativ 95.000-105.000 euro. Raportul preț/venituri este mai atractiv aici, motiv pentru care aceste orașe rămân populare în rândul cumpărătorilor.

Un aspect important în 2026 este diferența dintre locuințele noi și cele vechi. În unele orașe, apartamentele vechi sunt chiar mai scumpe decât cele noi, în special în București, unde diferențele pot depăși 20%. La nivel național, apartamentele vechi au ajuns la o medie de aproximativ 1.820 euro/mp, după creșteri anuale de peste 10%.

Specialiștii arată că piața imobiliară s-a stabilizat la începutul anului 2026, iar negocierile sunt limitate, de obicei sub 4% din prețul cerut. Diferențele între orașe rămân însă foarte mari, cu valori de peste 3.200 euro/mp în Cluj-Napoca, aproximativ 2.200 euro/mp în București și Brașov, în jur de 2.000 euro/mp în orașele medii și sub 2.000 euro/mp în cele mai accesibile zone.

Astfel, achiziția unei locuințe în România în 2026 necesită un buget considerabil, mai ales în marile orașe. Dacă în Cluj-Napoca sau București prețurile pentru un apartament depășesc frecvent 120.000-150.000 euro, în orașe precum Iași sau Oradea aceeași sumă poate acoperi locuințe mai mari sau mai bine poziționate.

Alegerea orașului rămâne cel mai important factor care influențează costul final, iar diferențele dintre piețele locale continuă să fie semnificative.