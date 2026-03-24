În 2026, alegerea între a fi chiriaș sau proprietar depinde tot mai mult de nivelul chiriilor și de accesul la credit, diferențele de cost devenind esențiale în decizia de locuire. Încă de la începutul anului, chiriile au continuat să crească într-un ritm susținut, România înregistrând una dintre cele mai mari majorări din Uniunea Europeană. Creșterea medie anuală a depășit 5,8%, iar tendința se menține și în prezent.

În București, nivelul chiriilor a ajuns la valori semnificative:

garsonieră: aproximativ 350 – 360 euro

apartament 2 camere: 550 – 580 euro

apartament 3 camere: 700 – 730 euro

Pentru un apartament de două camere, chiria medie de aproximativ 580 euro (circa 2.900 lei) a ajuns, în anumite cazuri, să depășească rata unui credit ipotecar pentru o locuință similară, diferența fiind estimată la aproximativ 50–60 euro lunar.

Această situație schimbă percepția clasică potrivit căreia chiria ar fi varianta „mai ieftină”. În realitate, în marile orașe, diferențele dintre cele două opțiuni s-au redus semnificativ, iar în unele cazuri s-au inversat.

Presiunea pe chiriași este tot mai mare, în special în orașele cu cerere ridicată. În Cluj-Napoca și Constanța, costul locuirii a ajuns să reprezinte o parte majoră din veniturile lunare.

În unele cazuri, chiria pentru un apartament nou de două camere poate consuma:

50% din salariu în scenarii moderate

până la 60–70% din venit în scenarii mai dificile

Acest nivel ridicat de efort financiar face dificilă economisirea pentru avansul necesar achiziției unei locuințe. Practic, mulți chiriași intră într-un cerc vicios: plătesc chirii mari, dar nu reușesc să strângă suma necesară pentru a deveni proprietari.

În același timp, creșterea costurilor a fost alimentată și de modificările fiscale introduse în 2025. Majorarea pragului pentru contribuția CASS, corelată cu salariul minim, a dus la creșterea taxării pentru proprietari, care au transferat aceste costuri către chiriași prin majorarea chiriilor.

Diferențele dintre orașe rămân semnificative, Cluj-Napoca menținându-se în topul celor mai scumpe piețe din țară, cu chirii pentru două camere care depășesc frecvent 600 de euro.

La polul opus, Oradea rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni, cu niveluri de aproximativ 400 de euro pentru același tip de locuință. Timișoara și Constanța se situează la mijloc, însă tendința generală este de creștere, pe fondul cererii ridicate. În termeni anuali, diferențele dintre orașe pot ajunge la peste 2.000 de euro, ceea ce influențează direct decizia de relocare sau de achiziție a unei locuințe.

Diferența reală dintre chirie și proprietate devine evidentă atunci când este analizată pe termen lung. Datele arată că, în București, un chiriaș care plătește în medie 360 euro pe lună ajunge să cheltuiască peste 43.000 euro în 10 ani.

În scenariile actuale, cu chirii de peste 550 euro, suma totală poate depăși chiar 60.000 euro într-un deceniu.

Acești bani nu generează însă un activ. Spre deosebire de proprietari, chiriașii nu acumulează capital și nu beneficiază de creșterea valorii imobiliare în timp.

Pe de altă parte, rata la bancă, chiar dacă implică dobânzi și costuri suplimentare, contribuie la achiziția unui bun. În multe cazuri, valoarea locuințelor a crescut semnificativ în ultimii ani, ceea ce a dus la aprecierea activelor deținute de proprietari.

Deși ratele lunare pot fi comparabile sau chiar mai mici decât chiriile, accesul la credit rămâne dificil pentru o mare parte a populației. Principala problemă este avansul necesar, care a crescut odată cu prețurile locuințelor.

Pentru un apartament mediu, avansul de 15–25% poate însemna:

10.000 – 20.000 euro pentru locuințe mai accesibile

peste 30.000 euro pentru apartamente în marile orașe

În plus, băncile impun limite stricte privind gradul de îndatorare, ceea ce reduce numărul celor eligibili pentru credit.

La aceste costuri se adaugă și cheltuieli suplimentare:

taxe notariale și de intabulare

asigurări obligatorii

costuri de întreținere și reparații

Astfel, deși rata lunară poate părea avantajoasă, costul total al proprietății este mai complex decât simpla comparație cu chiria.

Alegerea între chirie și proprietate nu este doar una financiară, ci și strategică. Fiecare opțiune vine cu avantaje și riscuri distincte.

Chiria oferă:

flexibilitate ridicată

mobilitate rapidă pentru schimbarea locului de muncă

lipsa responsabilității pentru reparații majore

Proprietatea oferă:

stabilitate pe termen lung

acumulare de capital

protecție împotriva creșterii chiriilor

Într-o economie dinamică, mobilitatea poate deveni un avantaj important. În același timp, într-un context de inflație și creștere a prețurilor, deținerea unui activ imobiliar poate reprezenta o formă de protecție financiară.

Analiza datelor din 2025–2026 arată că nu există un răspuns universal. Decizia depinde în principal de situația financiară a fiecărei persoane.

Pentru cei care dispun de avans și venituri stabile, achiziția unei locuințe rămâne, în general, mai avantajoasă pe termen lung. Rata poate fi relativ stabilă, iar valoarea proprietății poate crește în timp.

Pentru cei fără economii sau cu venituri instabile, chiria rămâne singura opțiune viabilă, chiar dacă este, paradoxal, una dintre cele mai costisitoare forme de locuire raportate la beneficiile pe termen lung.

În 2026, alegerea dintre chirie și proprietate nu mai ține doar de preferințe, ci de capacitatea financiară de a susține una dintre cele mai importante decizii economice personale.