Guvernul Bolojan permite plata salariilor restante din Fondul de Garantare pentru angajații de la Liberty Galați și Damen Mangalia
Guvernul Bolojan permite plata salariilor restante! Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că, în urma deciziilor adoptate în ședința de guvern, mai este doar un pas până când miile de angajați aflați în situații dificile își vor putea primi salariile restante din Fondul de Garantare. Potrivit acestuia, principalii beneficiari ar urma să fie salariații unor companii mari precum Liberty Galați și Damen Mangalia.
Ministrul Economiei a precizat că, în prima ședință de guvern următoare, vor fi propuse hotărâri care vizează direct companiile și cele mai urgente situații, subliniind că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru a evita întârzierile în implementarea măsurilor.
De asemenea, Guvernul Bolojan a adoptat două acte normative importante care permit statului să intervină pentru plata salariilor în companii aflate în dificultate. Este vorba despre normele metodologice elaborate de Ministerul Muncii și o Hotărâre de Guvern care stabilește criterii clare pentru acordarea sprijinului.
În opinia sa, mecanismul devine astfel aplicabil, urmând ca autoritățile să poată identifica în mod concret companiile care vor beneficia de această soluție.
Statul român va interveni mai devreme pentru plata salariilor în companiile aflate în dificultate pentru a proteja locurile de muncă și capitalul uman
Ministrul Economiei a explicat că dificultățile financiare ale companiilor mari au efecte directe asupra angajaților, generând întârzieri salariale, incertitudine și riscuri privind pierderea locurilor de muncă. În acest context, statul ar putea interveni mai devreme, nu doar în situații de blocaj, pentru a susține plata salariilor pe o perioadă limitată și a preveni întreruperea activității.
Potrivit acestuia, obiectivul principal este protejarea locurilor de muncă și a competențelor profesionale, considerate greu de recuperat. Oficialul a subliniat că sprijinul este direcționat către angajați, nu către acționari, fiind acordat pe baza unor criterii clare și utilizând un fond deja existent. În plus, acesta a evidențiat importanța capitalului uman pentru menținerea atractivității companiilor în fața investitorilor.
„După deciziile de azi din Guvern, mai e doar un pas pentru ca din Fondul de Garantare să își poată primi salarii miile de oameni aflați în situații disperate, în principal la Liberty Galați și la Damen Mangalia. În prima ședință de Guvern vom propune hotărârile care vizează direct companiile și situațiile cele mai urgente. Facem toate diligențele pentru a nu pierde nicio zi până la atingerea rezultatului.
Astăzi, Guvernul a adoptat două acte importante care permit statului să plătească salariile în companii aflate în dificultate: normele metodologice ale Ministerului Muncii și Hotărârea de Guvern care stabilește criteriile clare pentru acordarea sprijinului.
Deci mecanismul devine în sfârșit aplicabil și doar acum vom putea defini companii concrete care să beneficieze de această soluție.
Când o companie mare intră în dificultate, efectele nu se opresc la cifre, ci ajung rapid la oameni: salarii întârziate, incertitudine și riscul de a pierde locuri de muncă.
Concret, statul poate interveni mai devreme, nu doar când o companie ajunge în blocaj, și poate susține plata salariilor pentru o perioadă limitată, astfel încât oamenii să nu plece, iar activitatea să nu fie oprită.
Miza principală este să nu pierdem locuri de muncă și competențe care nu se mai pot recupera. Sprijinul merge către oameni, nu către acționari, se acordă pe baza unor criterii clare și folosește un fond deja existent. Iar capitalul uman este esențial pentru atractivitatea companiei pentru investitori”, a punctat Darău.
