Guvernul Bolojan permite plata salariilor restante! Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că, în urma deciziilor adoptate în ședința de guvern, mai este doar un pas până când miile de angajați aflați în situații dificile își vor putea primi salariile restante din Fondul de Garantare. Potrivit acestuia, principalii beneficiari ar urma să fie salariații unor companii mari precum Liberty Galați și Damen Mangalia.

Ministrul Economiei a precizat că, în prima ședință de guvern următoare, vor fi propuse hotărâri care vizează direct companiile și cele mai urgente situații, subliniind că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru a evita întârzierile în implementarea măsurilor.

De asemenea, Guvernul Bolojan a adoptat două acte normative importante care permit statului să intervină pentru plata salariilor în companii aflate în dificultate. Este vorba despre normele metodologice elaborate de Ministerul Muncii și o Hotărâre de Guvern care stabilește criterii clare pentru acordarea sprijinului.

În opinia sa, mecanismul devine astfel aplicabil, urmând ca autoritățile să poată identifica în mod concret companiile care vor beneficia de această soluție.

Ministrul Economiei a explicat că dificultățile financiare ale companiilor mari au efecte directe asupra angajaților, generând întârzieri salariale, incertitudine și riscuri privind pierderea locurilor de muncă. În acest context, statul ar putea interveni mai devreme, nu doar în situații de blocaj, pentru a susține plata salariilor pe o perioadă limitată și a preveni întreruperea activității.

Potrivit acestuia, obiectivul principal este protejarea locurilor de muncă și a competențelor profesionale, considerate greu de recuperat. Oficialul a subliniat că sprijinul este direcționat către angajați, nu către acționari, fiind acordat pe baza unor criterii clare și utilizând un fond deja existent. În plus, acesta a evidențiat importanța capitalului uman pentru menținerea atractivității companiilor în fața investitorilor.