Protestele vizează în mod direct situația de la Damen Shipyards Mangalia, unde salariații au ieșit în stradă de câteva zile. Aceștia solicită ca Adunarea Creditorilor să aprobe planul de reorganizare al societății, avertizând că viitorul șantierului și menținerea locurilor de muncă depind de acest vot. În lipsa unei decizii favorabile, există riscul ca șantierul din Mangalia să intre în faliment.

În acest context, a fost convocată Adunarea Creditorilor DSMa pentru aprobarea planului de reorganizare al societății Damen Shipyards Mangalia SA. Anunțul a fost făcut marți de Laurențiu Gobeajă, președintele Sindicatului Liber Navalistul. Liderul sindical a transmis că angajații fac apel către creditori să voteze în favoarea reorganizării.

Acesta a subliniat că menținerea șantierului în funcțiune oferă șanse reale de recuperare a creanțelor și că decizia creditorilor este esențială pentru viitorul companiei și pentru păstrarea locurilor de muncă.

„Menţinerea şantierului în funcţiune creează şanse reale de recuperare a creanţelor. De acest vot depinde viitorul şantierului şi păstrarea locurilor de muncă. Nu analizaţi decizia doar din perspectiva recuperării creanţelor. Luaţi în calcul şi impactul asupra salariaţilor. Sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă.Falimentul nu este o soluţie. Puneţi capăt acestei situaţii de criză prelungită care durează de aproape doi ani. Redaţi angajaţilor actuali şi generaţiilor viitoare şansa de a lucra în acest şantier. Decideţi prin vot, nu prin absenţă”, a transmis liderul Sindicatului Liber Navalistul.

Totodată, liderul sindical a atras atenția că analiza nu ar trebui făcută exclusiv din perspectiva recuperării datoriilor, ci și din prisma impactului social, în condițiile în care mii de familii depind de activitatea șantierului. Situația actuală este descrisă ca o criză prelungită, care durează de aproape doi ani, iar decizia creditorilor ar putea pune capăt acestei perioade dificile și ar putea reda șansele de muncă atât angajaților actuali, cât și generațiilor viitoare.

„Sunt disperaţi. Refuză să mai muncească pentru că nu mai pot munci pe burta goală”, a mai spus liderul de sindicat.

Protestele din ultimele zile vin pe fondul nemulțumirii angajaților care nu și-au mai primit salariile de mai bine de trei luni. În plus, liderul sindical a declarat săptămâna trecută, pentru News.ro, că situația socială a salariaților este una extrem de gravă, aceștia neavând bani nici pentru alimente sau pentru plata facturilor. În acest context, oamenii au ajuns într-un punct critic și refuză să mai muncească în condițiile actuale.