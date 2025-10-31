Grupul Metinvest, controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, a notificat oficial Comisia Europeană cu privire la intenția de a prelua producătorul român ArcelorMittal Tubular Products Iași (AMTP Iași), una dintre cele mai importante fabrici de țevi din oțel din România.

Tranzacția, înregistrată sub codul M.12034 la Direcția Generală Concurență (DG Competition), marchează o nouă etapă în extinderea grupului ucrainean pe piața europeană a metalurgiei, la scurt timp după oferta sa de achiziție pentru combinatul Liberty Galați, fostul Sidex.

Potrivit anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dosarul a fost depus pe 21 octombrie 2025 și se referă la intenția Metinvest B.V. (Țările de Jos), controlată de Rinat Ahmetov, și Smart Steel Limited (Cipru) de a dobândi controlul asupra întregii întreprinderi ArcelorMittal Tubular Products Iași, deținută în prezent de ArcelorMittal S.A. (Luxemburg).

Concentrarea se realizează prin achiziționarea de acțiuni, iar Comisia Europeană a precizat că tranzacția se încadrează, la o primă evaluare, în regulile Uniunii Europene privind concentrările economice.

Executivul comunitar a menționat că operațiunea ar putea fi analizată în cadrul unei proceduri simplificate, în conformitate cu Comunicarea Comisiei din 2023 privind tratamentul simplificat aplicat cazurilor fără implicații concurențiale majore.

Bruxelles-ul a invitat părțile terțe interesate să transmită observații până la zece zile de la publicare, folosind mențiunea M.12034 – METINVEST / ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IASI.

Comisia a reamintit în documentul său că Metinvest este un grup integrat vertical în domeniul mineritului și metalurgiei, cu activități ce acoperă întreg lanțul valoric al oțelului – de la extracția de minereu și cărbune, la producția de semifabricate și produse finite, precum și la comerțul internațional.

Grupul deține active importante în Ucraina, Europa și Statele Unite.

ArcelorMittal Tubular Products Iași este o companie specializată în producția și furnizarea de țevi sudate de dimensiuni mici din oțel carbon, utilizate în industriile auto, de construcții și de utilități.

Preluarea AMTP Iași ar reprezenta pentru Metinvest primul pas oficial către consolidarea unei prezențe directe pe piața siderurgică din România.

În contextul actual, în care grupul ucrainean își caută capacități de producție în interiorul Uniunii Europene pentru a-și diversifica fluxurile de aprovizionare, achiziția de la Iași ar putea avea un rol strategic în reconfigurarea rețelei sale industriale.

Această mișcare vine și pe fondul interesului manifestat anterior pentru activele combinatului Liberty Galați, ceea ce sugerează o strategie mai amplă de extindere în Europa Centrală și de Est.

În prezent, cazul se află în etapa de pre-evaluare la DG Competition. Dacă va fi aprobată procedura simplificată, Comisia Europeană ar putea emite o decizie într-un termen relativ scurt, conform practicii pentru cazurile similare care nu ridică probleme de concurență. Totuși, executivul european și-a rezervat dreptul de a decide forma finală a evaluării după examinarea observațiilor primite din partea părților interesate.