Crowe România a asistat compania Interpipe în procesul de preluare a ArcelorMittal Tubular Products Roman, oferind suport în gestionarea aspectelor fiscale și în susținerea deciziilor strategice.

Operațiunea, finalizată recent, este considerată un moment relevant pentru piața siderurgică din România, în contextul schimbărilor din structura capitalului industrial la nivel regional.

Unitatea de producție din Roman, care are peste 300 de angajați, devine parte din portofoliul internațional al Interpipe și reprezintă prima platformă de producție a companiei în Uniunea Europeană.

Această achiziție susține strategia grupului de extindere pe piața europeană și consolidarea prezenței în zone cu potențial industrial ridicat. În același timp, tranzacția marchează retragerea ArcelorMittal din România, după aproximativ 25 de ani de activitate.

Tranzacția reflectă o tendință mai amplă în regiune, unde investitorii se orientează tot mai mult către active industriale funcționale și platforme care pot fi integrate rapid în lanțurile regionale de producție.

Această repoziționare a capitalului indică o schimbare de strategie, în care eficiența, proximitatea și integrarea industrială devin factori decisivi pentru investiții.

Asistența fiscală a fost asigurată de echipa de taxe a Crowe România, coordonată de Mitel Spătaru și Mihai Erculescu, alături de Elena Iancu și Ștefan Iana.

„Suntem onorați să asistăm Interpipe într-un context în care tranzacțiile devin tot mai sofisticate, iar aspectele fiscale joacă un rol decisiv. Observăm tot mai frecvent astfel de repoziționări în regiune, generate de nevoia crescută de eficiență, proximitate și integrare industrială, iar România se conturează ca o piață relevantă nu doar prin potențial, ci și prin activele concrete pe care le poate oferi investitorilor strategici”, au declarat reprezentanții echipei de taxe din cadrul Crowe România.

Crowe România face parte din rețeaua internațională Crowe Global, una dintre cele mai mari organizații de consultanță, audit și contabilitate la nivel mondial.

Rețeaua reunește peste 33.000 de profesioniști în aproximativ 130 de țări, oferind expertiză globală combinată cu cunoaștere locală, în sprijinul companiilor implicate în tranzacții și operațiuni internaționale.