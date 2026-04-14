Principalul indice bursier al Ungariei, BUX, a înregistrat luni o creștere puternică, depășind pragul de 136.000 de puncte, în contextul optimismului generat de rezultatul alegerilor parlamentare.

Investitorii au reacționat rapid la perspectiva unei schimbări de direcție economică și politică, după 16 ani de guvernare a premierului Viktor Orbán.

Cele mai importante companii listate la bursă – OTP Bank, MOL, Richter și Magyar Telekom – au consemnat creșteri cuprinse între 2% și 5% până la ora 13:00 CET, semnalând un interes crescut pentru activele maghiare.

La alegerile de duminică, partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut 138 din cele 199 de mandate din parlament, asigurându-și o majoritate calificată.

Acest rezultat a alimentat așteptările privind o schimbare rapidă a politicilor economice și o apropiere mai clară de Uniunea Europeană.

Magyar, fost aliat al lui Viktor Orbán devenit critic al actualului sistem, a promis restabilirea mecanismelor democratice și deblocarea fondurilor europene în valoare de aproximativ 17 miliarde de euro, blocate în ultimii ani din cauza problemelor legate de statul de drept.

Deblocarea fondurilor europene și accesul la finanțare cu dobânzi reduse pentru infrastructură și apărare sunt văzute ca factori esențiali pentru susținerea economiei maghiare.

Analiștii consideră că aceste resurse ar putea accelera investițiile și ar contribui la stabilizarea creșterii economice, într-un context în care Ungaria a înregistrat în ultimii ani evoluții economice fragile.

Potrivit lui Timothy Ash, strateg senior pentru piețele emergente la RBC Global Asset Management, reacția pieței reflectă o combinație de factori.

„piața reacționează la o combinație de factori: dispariția incertitudinii, întrucât exista o îngrijorare reală cu privire la contestarea rezultatelor alegerilor, și un optimism reînnoit privind schimbările de politică care ar trebui să alinieze Europa”.

„Magyar va avea nevoie de relații mai bune cu UE. Există numeroase fonduri structurale care vor fi probabil deblocate, iar piața cunoaște bine echipa de politică economică”, a adăugat acesta.

Un alt element care susține optimismul investitorilor este posibila numire a lui András Kármán în funcția de ministru al finanțelor.

Descris ca „o persoană foarte credibilă”, Kármán este în prezent consilier economic al partidului Tisza și a fost anterior membru al consiliului de administrație al Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Numirea sa ar putea consolida încrederea investitorilor și ar contribui la stabilizarea economiei pe termen scurt.

Majoritatea parlamentară de două treimi oferă noului guvern capacitatea de a adopta rapid măsuri legislative. Printre acestea s-ar putea număra eliminarea impozitelor pe profituri excepționale introduse în ultimii ani, care au afectat sectoare precum cel bancar, energetic și retail.

Potrivit analiștilor de la Morgan Stanley, astfel de reforme ar putea crește potențialul de creștere economică al Ungariei cu 1 – 1,5% în următorii ani, prin stimularea investițiilor și reluarea fluxurilor financiare din partea Uniunii Europene.

Creșterea bursei de la Budapesta vine într-un moment în care piețele europene sunt, în general, în scădere, pe fondul tensiunilor geopolitice și al eșecului negocierilor dintre SUA și Iran.

În acest context, evoluția Ungariei este percepută ca un semnal puternic de încredere din partea investitorilor, care pariază pe o resetare economică și politică a țării.