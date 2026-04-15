Miercuri, 15 aprilie 2026, marchează un moment de cotitură pentru industria metalurgică din județul Hunedoara, prin finalizarea oficială a tranzacției de preluare a activelor ArcelorMittal Hunedoara de către grupul UMB Steel.

Procesul de achiziție s-a încheiat prin semnarea unui document de închidere, care funcționează ca un addendum la Acordul de Cumpărare a Activelor (APA) semnat inițial la jumătatea lunii februarie a acestui an, potrivit informării transmise către BVB.

Această etapă finală vine după ce toate condițiile prealabile au fost îndeplinite și după obținerea tuturor avizelor necesare din partea autorităților de reglementare.

Reprezentanții ArcelorMittal Hunedoara au transmis că acesta este un punct cheie în procesul de vânzare planificată a activelor, contextul fiind marcat de închiderea permanentă a producției pe amplasamentul hunedorean încă din luna octombrie a anului 2025.

Conform termenilor stabiliți în acordul dintre cele două părți, întreaga bază de active, care include echipamente, instalații de producție, stocuri, terenuri și clădiri, trece sub controlul UMB Steel.

Suma tranzacției a fost stabilită la 12,5 milioane de euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată aplicabilă, fiind aprobată anterior de acționari în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare.

„În completarea raportului din data de 19.02.2026 şi din 14.04.2026, ArcelorMittal Hunedoara informează că a atins un moment cheie în vânzarea planificată a activelor sale către UMB Steel, după anunţarea închiderii permanente a producţiei pe acest amplasament în octombrie 2025. Acordul de Cumpărare a Activelor (APA) dintre părţi a fost încheiat la 17 februarie 2026, iar toate condiţiile precedente necesare pentru finalizarea tranzacţiei au fost acum îndeplinite. Cu toate aprobările obţinute, tranzacţia a fost încheiată oficial astăzi, 15 aprilie, prin semnarea unui document de închidere, care va servi drept addendum la APA. Conform termenilor acordului, întreaga bază de active a ArcelorMittal Hunedoara va fi transferată către UMB Steel”, se arată în documentul transmis către Bursa de Valori București (BVB).

Odată cu transferul de proprietate, structura de personal a fost semnificativ restructurată. Din cei aproximativ 100 de angajați cu normă întreagă pe care îi mai avea unitatea, doar circa 20 vor fi menținuți în cadrul entității juridice care va continua să funcționeze.

Pentru restul salariaților s-a decis eliberarea din funcții, aceștia urmând să beneficieze de plăți compensatorii acordate în strictă conformitate cu politicile interne și reglementările în vigoare.

Oficialii companiei au subliniat că ambele părți sunt dedicate asigurării unei tranziții line și transparente pentru toți factorii interesați în etapele finale ale transferului.

Un pas crucial pentru validarea juridică a acestei preluări a fost decizia Consiliului Concurenței de la începutul lunii aprilie.

Instituția a precizat că, în urma analizelor efectuate, operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței pe piața românească și nu există îndoieli privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial sănătos.

UMB Steel, noul proprietar al activelor ArcelorMittal Hunedoara, face parte din grupul UMB, controlat de familia Umbrărescu.

Grupul este recunoscut la nivel național pentru activități diverse, de la proiectarea și construcția de infrastructură rutieră și poduri, până la producerea de energie electrică și metale feroase. Această achiziție este văzută ca o consolidare a capacităților grupului de a produce materiale necesare marilor proiecte de infrastructură din România.