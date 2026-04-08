Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care UMB Steel, parte a grupului controlat de familia Umbrărescu, urmează să preia activele fostei companii ArcelorMittal Hunedoara S.A., potrivit unui anunț făcut miercuri, 8 aprilie 2026, de autoritatea de reglementare.

Decizia vine după analiza impactului asupra pieței, instituția concluzionând că operațiunea nu afectează semnificativ concurența și este compatibilă cu mediul concurențial din România.

UMB Steel S.R.L. face parte din grupul UMB, unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul construcțiilor din România, cu activități în proiectarea și realizarea de drumuri și poduri, construcții civile, producția de materiale pentru construcții, dar și în domeniul energiei. Extinderea în industria metalurgică, prin preluarea activelor de la Hunedoara, marchează o diversificare strategică a grupului.

În urma evaluării, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe segmente relevante ale acesteia. Autoritatea a mai arătat că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea operațiunii cu un mediu concurențial normal, ceea ce a permis autorizarea fără condiții suplimentare.

Activele vizate de tranzacție aparțin ArcelorMittal Hunedoara S.A., companie care și-a încetat activitatea în septembrie 2025. Acestea includ, în principal, echipamentele și instalațiile industriale, materialele și stocurile, precum și terenurile și clădirile aferente fostei platforme siderurgice din județul Hunedoara. De asemenea, sunt incluse și anumite active imobiliare situate în afara amplasamentului principal.

Potrivit informațiilor transmise anterior Bursei de Valori București, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal a aprobat, la începutul lunii februarie, vânzarea acestor active către UMB Steel pentru suma de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA. Finalizarea tranzacției este estimată cel târziu pentru 1 iunie 2026.

Documentele oficiale arată că UMB Steel va prelua integral activele corporale ale fostei uzine. Printre acestea se numără echipamentele de producție și instalațiile industriale, inclusiv cuptorul electric cu arc, laminorul, cuptorul oală și instalația de degazare în vid.

De asemenea, sunt incluse macarale industriale, locomotive, utilaje pentru procesarea fierului vechi, piese de schimb, echipamente de laborator și sisteme de cântărire.

Tranzacția acoperă și materialele și stocurile existente, precum fierul vechi, feroaliajele, materialele refractare, electrozii și cilindrii de laminare.

În plus, UMB Steel va prelua terenurile și clădirile din incinta platformei industriale, care însumează aproximativ 1,06 milioane de metri pătrați, dar și terenuri externe de circa 494.000 de metri pătrați. În acord este inclusă și halda de zgură, cu o suprafață de aproximativ 928.000 de metri pătrați.

Nu fac obiectul tranzacției echipamentele IT, infrastructura software, serverele sau licențele digitale. În schimb, UMB Steel va prelua obligațiile de mediu asociate amplasamentului, inclusiv cele generate de activitățile anterioare, precum și, posibil, autorizațiile integrate de mediu existente.

În prezent, ArcelorMittal Hunedoara mai are aproximativ 100 de angajați, comparativ cu circa 500 înainte de închiderea producției. Personalul rămas se ocupă de activități de întreținere, pază și servicii auxiliare, fără legătură directă cu producția industrială.