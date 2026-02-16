Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care compania UMB Steel SRL, parte a grupului UMB deținut de familia Umbrărescu, intenționează să preia activele fostului combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara SA.

Operațiunea, care implică transferul unor echipamente industriale, terenuri și clădiri, trebuie autorizată de autoritatea de concurență, care va evalua impactul asupra mediului economic și respectarea legislației în vigoare.

Autoritatea de concurență a anunțat oficial, luni, 16 februarie 2026, că analizează această tranzacție, conform prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996. Potrivit instituției, evaluarea are ca scop stabilirea compatibilității operațiunii cu un mediu concurențial normal și verificarea eventualelor efecte asupra pieței.

În urma analizei, Consiliul Concurenței va emite o decizie în termenele prevăzute de lege, iar eventualele observații sau puncte de vedere din partea celor interesați pot fi transmise în termen de 20 de zile.

UMB Steel SRL face parte din grupul UMB, unul dintre cei mai importanți constructori de infrastructură rutieră din România, activ în domenii precum proiectarea și construcția de drumuri și poduri, realizarea de clădiri, producerea de metale feroase, fabricarea produselor din beton și generarea de energie electrică.

Grupul este controlat de familia Umbrărescu, cunoscută pentru implicarea în numeroase proiecte majore de autostrăzi.

Activele vizate de tranzacție includ, în principal, echipamentele și instalațiile de producție ale fostului combinat siderurgic, precum și stocurile de materiale, terenurile și clădirile aferente fabricii din județul Hunedoara.

De asemenea, tranzacția vizează și anumite active imobiliare situate în afara platformei industriale. Combinatul ArcelorMittal Hunedoara și-a încetat activitatea în septembrie 2025, iar preluarea acestor active ar putea deschide calea unei eventuale reutilizări industriale sau reconversii economice.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal Hunedoara SA a aprobat, în data de 9 februarie, vânzarea tuturor activelor companiei către UMB Steel SRL, pentru suma totală de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA. Decizia a fost adoptată într-o ședință legal constituită, la care au participat acționari ce dețineau peste 96,9% din capitalul social, asigurând astfel cvorumul necesar și validitatea hotărârii.

Tranzacția prevede transferul integral al activelor mobile și imobile ale fostului combinat, cu excepția echipamentelor IT și a licențelor software, care au fost excluse în mod explicit. Printre activele incluse se numără echipamente industriale esențiale, precum cuptorul electric cu arc, laminorul, instalațiile de degazare și cuptorul oală, alături de stocuri de materiale și infrastructura industrială existentă.

De asemenea, vânzarea include terenuri importante, atât în interiorul, cât și în afara platformei industriale.

Printre acestea se află halda de zgură, împreună cu terenurile aferente, care însumează aproximativ 928.000 de metri pătrați, precum și alte parcele care depășesc, în total, 1,5 milioane de metri pătrați.

În plus, UMB Steel va prelua obligațiile și responsabilitățile de mediu asociate activelor și activităților desfășurate anterior. Compania va prelua, după caz, și autorizațiile de mediu și alte avize necesare pentru gestionarea sau eventual reluarea activităților pe platforma industrială.