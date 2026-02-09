Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal Hunedoara S.A. a aprobat luni, 9 februarie, vânzarea tuturor activelor societății către compania UMB Steel S.R.L., pentru suma totală de 12,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA.

Hotărârea a fost adoptată în cadrul unei ședințe legal constituite, cu participarea acționarilor care dețin peste 96,9% din capitalul social, ceea ce a asigurat îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate.

Tranzacția vizează transferul integral al activelor mobile și imobile aflate în proprietatea ArcelorMittal Hunedoara, cu excepția echipamentelor IT și a licențelor software, care au fost explicit excluse.

Printre activele incluse se regăsesc echipamente industriale esențiale, precum cuptorul electric cu arc, laminorul, instalațiile de degazare și cuptorul oală, alături de stocuri de materiale, terenuri și clădiri situate atât pe platforma industrială, cât și în afara acesteia.

Conform hotărârii adoptate, vânzarea include și halda de zgură, împreună cu terenurile aferente, care însumează aproximativ 928.000 de metri pătrați, precum și alte parcele de teren cu o suprafață totală de peste 1,5 milioane de metri pătrați, amplasate atât în interiorul, cât și în afara perimetrului industrial.

Totodată, UMB Steel va prelua obligațiile și răspunderile de mediu asociate activelor și activităților desfășurate anterior, precum și, după caz, autorizațiile de mediu și celelalte avize necesare continuării sau gestionării acestora.

Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara a fost mandatat să negocieze și să implementeze tranzacția, iar data de înregistrare pentru identificarea acționarilor afectați de hotărâre a fost stabilită pentru 25 februarie 2026, cu data ex-date fixată la 24 februarie 2026.

Raportul curent privind decizia AGA a fost transmis Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București, unde acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața AERO.

Acordul de principiu privind vânzarea activelor fusese semnat la finalul lunii decembrie, iar tranzacția nu va implica transferul salariaților către cumpărător, întrucât nu presupune preluarea unei unități economice funcționale.

Activitatea de producție a fost deja stopată, iar relațiile de muncă au încetat în urma implementării Schemei de Plecări Voluntare, personalul rămas fiind alocat în principal activităților administrative.

Decizia de vânzare vine în contextul în care ArcelorMittal a confirmat, în octombrie 2025, oprirea definitivă a producției la fabrica din Hunedoara, producția fiind sistată încă din 5 septembrie 2025, pe fondul unor condiții de piață considerate extrem de dificile.