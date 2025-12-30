Antreprenorul Dorinel Umbrărescu, cunoscut drept cel mai influent om de afaceri din construcții, își consolidează poziția pe piața industrială românească prin preluarea combinatului ArcelorMittal Hunedoara, care și-a închis definitiv producția.

Oficialii companiei au explicat că finalizarea tranzacției depinde de semnarea documentelor definitive, aprobarea adunării generale a acționarilor, obținerea autorizațiilor de reglementare și îndeplinirea formalităților de mediu, precum și de alte proceduri necesare în pregătirea vânzării.

Aceștia au precizat că vânzarea survine ca urmare a opririi permanente a activităților de producție, decizie aprobată de acționari la 17 octombrie 2025.

„Finalizarea tranzacţiei preconizate rămâne condiţionată de negocierea şi semnarea documentelor definitive ale tranzacţiei, aprobarea adunarii generale a acţionarilor, obtinerea autorizaţiilor de reglementare şi îndeplinirea formalităţilor de mediu necesare, precum şi îndeplinirea altor formalităţi în pregătirea vânzării preconizate. Vânzarea potenţială vine în urma opririi permanente a activităţilor de producţie la fabrica din Hunedoara, aprobată de acţionari la 17 octombrie 2025”, au transmis reprezentanții combinatului.

Combinatul din Hunedoara, cu afaceri de 511 milioane de lei în 2024 și cu 477 de angajați, a fost nevoit să închidă activitatea din cauza condițiilor de piață tot mai dificile, incluzând creșterea prețurilor la energie și presiunea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene.

UMB Grup, compania controlată de Umbrărescu, a achiziționat combinatul pentru 12,5 milioane de euro, preluând și anumite datorii, inclusiv obligațiile legate de mediu.

Potrivit informațiilor din presa locală, Dorinel Umbrărescu deține deja cele mai mari companii de construcții din România, precum Spedition UMB, SA&PE Construct și Tehnostrade.

În 2024, el a achiziționat combinatul Oțelul Roșu din Caraș-Severin, cu scopul de a produce componente metalice necesare proiectelor sale de infrastructură, tranzacția fiind estimată la aproximativ 12 milioane de euro.

Sursele indică faptul că antreprenorul este interesat și de preluarea activelor Liberty Galați, aflate într-o situație critică, semnalând o strategie clară de extindere a influenței sale în industria metalurgică românească.