Sorin Ciutureanu a spus că Oil Terminal respectă în totalitate regimul de sancțiuni al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, terminalul a fost, încă de la începutul războiului, principalul punct logistic pentru aprovizionarea Ucrainei cu combustibili.

El a explicat că instituția colaborează permanent cu Biroul Vamal Constanța pentru verificarea documentelor de proveniență ale mărfurilor și a subliniat că nu au fost descărcate produse care să încalce sancțiunile impuse Rusiei.

„Voi fi cât se poate de clar: Oil Terminal respectă cu strictețe regimul de sancțiuni al Uniunii Europene. De la începutul războiului, am fost principala sursă de aprovizionare cu combustibili pentru piața ucraineană sprijinind toți partenerii implicați în lanțul logistic de distribuție din Portul Constanța spre porturile dunărene Ismail și Reni. Colaborăm permanent cu Biroul Vamal Constanța pentru verificarea documentelor de proveniență ale mărfurilor intrate în terminal, totul în scopul respectării cu strictețe a sancțiunilor impuse de UE împotriva Rusiei. O spun răspicat: nu au fost descărcate în terminalul nostru mărfuri supuse sancțiunilor”, a declarat acesta pentru focuspress.ro.

Directorul general a arătat că motorina provenită din India nu încalcă legislația europeană, deoarece restricția privind produsele derivate din țiței rusesc rafinat în afara Uniunii Europene va intra în vigoare abia la 21 ianuarie 2026, odată cu Pachetul 18 de sancțiuni.

El a precizat că până atunci mărfurile provenite din state non-UE pot intra pe piața europeană dacă documentația este completă.

Ciutureanu a adăugat că produsele indiene care ajung în Portul Constanța aparțin clienților Oil Terminal, nu companiei, și că au fost implementate măsuri tehnice de separare a acestora în rezervoare dedicate. Aceste măsuri, a spus el, au fost comunicate autorităților române, care au transmis informațiile și partenerilor ucraineni pentru clarificarea situației.

„Motorina de origine India care sosește în Portul Constanța nu este proprietatea Oil Terminal ci a clienților săi. Restricția UE care vizează produsele energetice derivate din țiței rusesc rafinat în state non-UE intră în vigoare din 21 ianuarie 2026, odată cu Pachetul 18 de sancțiuni. Până la acea dată, mărfurile non-UE, inclusiv cele din India, au acces pe piața europeană dacă au documentația în regulă. Noi am implementat deja măsuri suplimentare de segregare în rezervoare separate a produselor indiene față de celelalte origini, iar aceste măsuri au fost comunicate autorităților române pentru a informa partea ucraineană”, a declarat Ciutureanu.

În legătură cu zvonurile privind un blocaj impus de Ucraina, Ciutureanu a declarat că instituția nu a primit nicio notificare oficială care să afecteze activitatea terminalului.

El a menționat că, pentru a preveni interpretările, compania a informat Bursa de Valori București la 25 septembrie 2025 cu privire la riscul ca, începând cu 1 octombrie, autoritățile ucrainene să impună restricții asupra importurilor de motorină din India. A precizat că această comunicare a vizat un risc potențial, nu o decizie efectivă de blocaj.

Referitor la afirmațiile privind o scădere de 45% a cifrei de afaceri, directorul a infirmat aceste date. El a explicat că reducerea activității se datorează modificărilor legislative interne, diminuării consumului de motorină și riscului legat de fluxurile comerciale către Ucraina.

La finalul primului semestru din 2025, programul fizic realizat era mai mic cu 16,4% față de cel aprobat, iar veniturile totale au fost ajustate cu 13,2%. Ciutureanu a precizat că societatea își va regla cheltuielile astfel încât profitul brut să rămână la 26 milioane de lei, nivelul planificat pentru întregul an.

„Resping categoric afirmația de „scădere 45% cifră de afaceri”. Scăderea de activitate este o ajustare influențată de trei factori: modificări legislative interne (Ordonanța nr. 3/2025), scăderea consumului intern de motorină și riscul menționat privind fluxurile din India către Ucraina. La 30.06.2025, programul fizic realizat era de minus 16,4% față de nivelul aprobat pentru semestrul I. Am efectuat o rectificare bugetară, aprobată de acționari, cu o scădere de 13,2%, pentru venituri totale față de previzionatul la începutul anului. În acest context, ne vom ajusta cheltuielile până la sfârșitul anului astfel încât vom menține profitul brut la 26 mil. lei la nivelul aprobat inițial pentru”, a mai declarat directorul Oil Terminal.

Directorul a mai declarat că noul rezervor de 55.000 de metri cubi este complet funcțional și reprezintă cea mai mare construcție de acest tip realizată după 1989. În prezent, gradul de umplere al spațiilor de depozitare pentru motorină este cuprins între 80 și 90%.

În plus, în 2025 a fost finalizat un nou rezervor de 10.000 de metri cubi destinat stocării metanolului, aflat deja în funcțiune.

Pentru a demonstra conformitatea produselor, Ciutureanu a explicat că terminalul aplică un sistem de control pe trei niveluri: documentar, operațional și calitativ.

Documentele de proveniență sunt verificate de autoritățile vamale și portuare, traseele de pompare sunt stabilite pe baza schemelor interne, iar fiecare transport este supus analizelor de laborator. Rezultatele sunt incluse în rapoarte de încercare comunicate atât autorităților, cât și clienților.